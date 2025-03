Nota Paraná entrega prêmios de R$ 1.000 a moradores de 37 municípios

Moradores de 37 municípios do Estado vão receber prêmios de R$ 1.000 sorteados pelo Nota Paraná nesta quinta-feira (06/3). Ao todo, foram 100 consumidores que pediram CPF em suas notas fiscais e acabaram contemplados com os valores intermediários do programa de cidadania fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda.

Curitiba foi a cidade com a maior quantidade de consumidores contemplados. Foram 40 pessoas que foram sorteadas com R$ 1.000. Em seguida, aparecem São José dos Pinhais (6), Maringá (5), Londrina (5), Cascavel (3) e Pinhais (3).

Outros 35 mil participantes levaram prêmios de R$ 50. Ao todo, foram sorteados 34.420 CPFs distintos — o que significa que mais de 680 consumidores ganharam mais de uma vez nesta quinta-feira (6/3). Uma moradora de Marialva e outro de Loanda, ambos na região Noroeste, receberam 5 prêmios de R$ 50 cada.

O Nota Paraná ainda entregou o prêmio de R$ 100 mil a uma moradora de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, que foi sorteada com apenas oito bilhetes e terá mais razões para celebrar o Dia Internacional da Mulher neste sábado (08). Já o valor de R$ 50 mil foi para um consumidor da capital paranaense.

Outros 8 mil contribuintes foram premiados com R$ 100 por meio do Paraná Pay, um braço do Nota Paraná criado em 2020 para fomentar o turismo no Estado e a venda de combustível e gás. Para participar, é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e aceitar os termos de uso do Paraná Pay, disponíveis no site ou no aplicativo (Android e iOS).

Como Participar – Participar do Programa Nota Paraná é simples: ao efetuar compras nos estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Essa prática possibilita acumular créditos, os quais podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou utilizados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para concorrer nos sorteios mensais.

Para se cadastrar, basta acessar o site do Nota Paraná, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

Municípios – Os ganhadores são das cidades de Almirante Tamandaré, Andirá, Apucarana, Arapongas, Araucária, Campo Largo, Campo Mourão, Cândido de Abreu, Cascavel, Colombo, Corbélia, Coronel Vivida, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Ibaiti, Itaperuçu, Lapa, Loanda, Londrina, Mangueirinha, Maringá, Ouro Verde do Oeste, Palmas, Palmeira, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Pinhais, Piraquara, Presidente Castelo Branco, São José dos Pinhais, São Mateus do Sul, São Miguel do Iguaçu, Toledo e Umuarama.

Fonte: Nota Paraná