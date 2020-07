Novas casas vão atender famílias do Noroeste em vulnerabilidade

A Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, em parceria com a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), firmou nesta terça-feira (21/7) um plano de trabalho com as prefeituras de Santa Cruz de Monte Castelo e Querência do Norte para construção de 71 unidades habitacionais.

O plano faz parte do projeto de redução do déficit habitacional dos municípios prioritários do Programa Integrado de Inclusão Social e Requalificação Urbana, que integra o programa Nossa Gente Paraná.

Segundo o secretário da Justiça, Família e Trabalho, Mauro Rockenbach, há um volume significativo de municípios que precisam de moradia digna que gerem inclusão. “E essa é mais uma iniciativa importante na gestão do governador Carlos Massa Ratinho Junior para suprir com novas casas as famílias que mais precisam neste período de enfrentamento a pandemia do coronavírus”.

As casas serão construídas pela Cohapar com recursos no valor de R$ 5,6 milhões, oriundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). “Levar moradia dignada aquelas pessoas que estão na linha extrema da pobreza é essencial. Essas famílias vão ganhar mais dignidade e qualidade de vida através deste grande investimento do Governo do Estado”, reforçou o diretor-presidente da Cohapar, Jorge Lange.

A prefeita de Querência do Norte, Rozinei Aparecida Raggiotto de Oliveira, agradeceu a parceria. “Proporcionar um novo lar para estas famílias é muito gratificante”, disse.

“Demos hoje um passo muito importante, seremos contemplados com 34 novas moradias para famílias de baixa renda, só temos a agradecer ao Governo por mais essa conquista ao nosso povo”, complementou o prefeito de Santa Cruz de Monte Castelo, Francisco Antônio Boni.

Presenças – Também participaram da assinatura do plano de trabalho o deputado estadual Luiz Claudio Romanelli e a coordenadora do Programa Nossa Gente da Secretaria da Justiça, Letícia Reis.

Fonte: Agência Estadual de Notícias