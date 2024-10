Novo residencial é entregue a 30 famílias de Paranavaí

A Cohapar, Caixa Econômica Federal e Construtora H3 entregaram nesta sexta-feira (11/10) o Residencial Novo Jardim Paraíso, no município de Paranavaí, no Noroeste do Estado. O empreendimento é composto por 30 moradias e recebeu R$ 4,8 milhões em investimentos. Todas as unidades foram subsidiadas com R$ 20 mil cada pelo Programa Casa Fácil, totalizando um aporte de R$ 600 mil do Governo do Estado.

Coordenado pela Cohapar, o repasse do recurso estadual é usado para ajudar no custeio do valor de entrada dos imóveis às famílias com renda mensal de até quatro salários mínimos. Além desse benefício, os compradores também conseguem descontos variáveis pelo programa federal Minha Casa, Minha Vida, e podem utilizar o saldo do FGTS para reduzir o montante a ser financiado.

As casas, vendidas a partir de R$ 161 mil, têm planta arquitetônica padrão de 46,32m², com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço externa, e são construídas em lotes que permitem ampliações futuras. A comercialização das moradias priorizou os pretendentes cadastrados no site da Companhia de Habitação do Paraná.

Os financiamentos são tomados junto à Caixa Econômica Federal pelo prazo máximo de 420 meses, com taxa de juros diferenciada e as prestações mensais têm custo a partir de R$ 500, valor mais acessível que um aluguel na cidade.

Dignidade – Desde que se casaram, há 16 anos, a balconista Graciele Santos Lins e Rodrigo Vinícius de Souza, operador de máquinas, batalham para adquirir a moradia própria, mas o aluguel sempre pesou no orçamento da família. Graças a ajuda do Casa Fácil Paraná, o casal e os dois filhos comemoram a realização de um sonho e uma vida com mais dignidade. “Foi primordial esse desconto de R$ 20 mil. Agora a gente se sente digno de tanto esforço, de tanto tempo trabalhando para uma conquista e que agora se tornou realidade”, ressaltou Graciele.

Outra nova moradora do Residencial Novo Jardim Paraíso é a auxiliar de produção, Beatriz da Silva, de 23 anos. Ela, que morava de aluguel até então, sonhava com a oportunidade de ter seu próprio lar desde que começou a trabalhar. “É um sentimento de felicidade e gratidão. Desde que consegui meu primeiro emprego, comecei a juntar dinheiro, até que eu consegui através da Cohapar. O auxílio ajudou bastante para isso”, acrescentou.

Fonte: Agência Estadual de Notícias