Pacote de R$ 160 milhões em obras leva desenvolvimento e turistas à Costa Noroeste

Um pacote inédito de cerca de R$ 160 milhões em obras e projetos do Governo do Estado nos municípios às margens do Rio Paraná e Paranapanema, no Noroeste do Estado, está levando desenvolvimento e investimentos privados à região. Entre as mais de 40 obras em execução ou planejadas estão reformas de orlas, pavimentações de vias urbanas e estradas rurais que atendem diretamente às principais necessidades dos moradores da Costa Noroeste.

Além de melhorarem a estrutura dos municípios, os investimentos também ajudam a desenvolver a vocação local que a região tem para o turismo náutico e de natureza, com vários balneários de água doce e belezas naturais às margens dos rios.

Ao todo, são cerca de R$ 100 milhões em obras em execução, contratadas ou planejadas pela Secretaria de Cidades (Secid) para os municípios de Porto Rico, São Pedro do Paraná, Marilena, Querência do Norte, Icaraíma, Altônia, Alto Paraná, São Jorge do Patrocínio e Diamante do Norte, e outros R$ 60 milhões de uma pavimentação em Marilena pela Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seil).

A maior obra do cronograma prevê a pavimentação entre a área urbana de Marilena e a localidade de Porto Maringá, que fica próxima ao Rio Paraná, fruto de um convênio de R$ 60.725.448,51 do Estado com a administração do município.

O convênio foi assinado no início deste ano, liberando o projeto para ser licitado nos próximos meses. Serão pavimentados 12 quilômetros que ligam a área do centro da cidade à região mais turística do município.

“Muitas pessoas já procuram a nossa região pelo potencial turístico e tenho certeza de que esta obra vai acelerar este movimento. Vai ser um marco para a cidade. A gente acredita em uma Marilena antes deste asfalto e outra muito diferente depois dele”, afirmou o prefeito de Marilena, Celinho da Mata.

A cidade também está com obras em execução de pavimentação de vias urbanas, construção de ciclovia e de um barracão por parte da Secid que totalizam outros R$ 6,1 milhões em investimentos do Estado no município.

Com os aportes, a cidade vive um boom de investimentos privados, especialmente de empreendimentos imobiliários, como condomínios residenciais, e nas áreas de alojamento e alimentação, como restaurantes e resorts. “Os investidores estão procurando a nossa região porque sabem do potencial dela e dos investimentos que estão qualificando a cidade”, disse o prefeito.

Porto Rico – A região se espelha no exemplo de sucesso de Porto Rico, cidade à beira do Rio Paraná que nos últimos anos mudou de patamar econômico explorando as possibilidades que mercado de turismo oferece. Em paralelo, o município também vem recebendo uma série de investimentos que sustentam este crescimento.

O principal deles é a revitalização da orla de acesso aos balneários de água doce, na Avenida Beira-Rio. A obra, que está com 87% de execução, mudou a cara de um dos pontos mais frequentados pelos turistas que visitam a região, privilegiando a circulação de pessoas e as atividades de lazer. O investimento total é de R$ 6,3 milhões.

"Quem vê Porto Rico, não reconhece a cidade que era há dez anos. Muita coisa mudou e segue mudando, com um olhar atento do Governo do Estado para a nossa região”, disse o prefeito de Porto Rico, Valtinho do Beira Rio.

Recentemente, um investimento feito via Secretaria de Cidades pavimentou seis ruas da área urbana da cidade, com aporte de R$ 880 mil. Ainda em execução estão outros investimentos de R$ 4,9 milhões em pavimentações, urbanização e construção de calçamento, em fases de execução que variam de 3% a 57%, dependendo da reforma.

São Pedro do Paraná – Outra cidade que atrai muitos visitantes e que tem se desenvolvido muito ao longo dos últimos anos é São Pedro do Paraná. Recentemente, já foi entregue a obra da nova rampa náutica na área do Porto São José, com investimento de R$ 2,5 milhões.

O empreendimento atende aos moradores e visitantes que querem visitar as belezas do rio ou curtir as prainhas de água doce em ilhas próximas. “Era uma obra esperada há décadas por todos em São Pedro do Paraná. Ela ampliou o espaço físico para a saída das embarcações, aumentando a nossa capacidade de atender aos turistas”, afirmou o secretário de Esportes e subsecretário de Turismo do município, Jamil Kassam.

Na mesma região da cidade, ainda está sendo executada uma obra de pavimentação de 14 trechos de ruas próximas à orla. O investimento total é de R$ 3,1 milhões, dos quais 28% foram executados até o momento. Na área urbana, uma obra de pavimentação está quase pronta, com 90% do investimento de R$ 246 mil executado. O município ainda está recebendo aportes para a construção de uma escola, no valor de R$ 2,4 milhões, com 74% da obra avançada.

Entre outros projetos contratados, autorizados para licitação ou planejados, estão R$ 7,1 milhões em investimentos em drenagens urbanas, estradas rurais e obras em praças.

Icaraíma – Outro ponto de embarque importante da Costa Noroeste é Porto Camargo, no município de Icaraíma. Do local, vários turistas e visitantes partem para conhecer ilhas da região ou praticar esportes aquáticos nas águas do Rio Paraná. O local está sendo reformado, onde está sendo construído um mirante turístico. A obra recebeu R$ 5,1 milhões em aportes da Secid e está 72% concluída.

O investimento engloba também a revitalização da orla, com obras de qualificação de calçamento, estacionamento, paisagismo, construção de mirante em concreto armado, píeres para acesso de embarcações e infraestrutura elétrica e de drenagem.

A parte urbana da cidade ainda está com uma grande obra de pavimentação de vias urbanas, no valor de R$ 7 milhões, além de ter outros dois aportes que, somados, representarão investimentos de R$ 18,9 milhões em asfaltamento urbano.

Desenvolvimento Regional – A região ainda tem outras 16 obras em execução nos municípios de Diamante do Norte, Querência do Norte, São Jorge do Patrocínio, Altônia e Alto Paraíso, que somam aportes de R$ 25,4 milhões. São obras de pavimentação de ruas, reformas de praças e construções de equipamentos urbanos que visam dar mais estrutura aos municípios.

Todas elas têm como objetivo induzir o desenvolvimento regional nos municípios, como aconteceu com a finalização da pavimentação da estrada que dá acesso ao balneário Vila Yara, em Altônia. Finalizada no final de 2024, a obra melhorou o acesso de 13,6 quilômetros à orla do rio, além de facilitar a ligação ao Parque Nacional de Ilha Grande e à Lagoa Xambrê. Foram investidos R$ 13,7 milhões na obra.

Além disso, outros sete projetos, que totalizam R$ 10,5 milhões em investimentos, estão em fase de contratação, licitação ou em cronograma nas cidades da região.

