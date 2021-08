Paraná licita projeto de restauração e ampliação de rodovia em Nova Esperança

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) abriu na sexta-feira (30/7) as propostas técnicas da licitação do projeto executivo de engenharia de restauração e ampliação da capacidade da PR-463, de Nova Esperança até o entroncamento com a PR-461, na região Noroeste. O orçamento máximo estimado é de R$ 4.457.570,17.

Participaram quatro consórcios e uma empresa que manifestaram seu interesse no projeto no ano passado, e foram avaliados pelo DER/PR quanto a trabalhos semelhantes já realizados.

Após análise pela comissão de julgamento e não objeção do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), serão publicados avisos com a data e horário das aberturas dos envelopes com as propostas de preços das participantes. Os vencedores serão definidos de acordo com a qualidade das propostas técnicas e valor das propostas de preço.

O trecho tem 39,92 quilômetros de extensão, iniciando logo após o viaduto no entroncamento com a BR-376 em Nova Esperança, seguindo por Uniflor, Cruzeiro do Sul, e Paranacity, terminando no encontro com a rodovia de acesso para Lobato. São mais de 46 mil habitantes nos quatro municípios.



PR 463 será restaurada e ampliada - clique para ampliar



- clique para ampliar

“Esta licitação se junta a outras iniciativas de grandes obras e projetos que temos em andamento para atender a região entre Maringá e a divisa com São Paulo. Já estamos licitando a duplicação da PR-317 até Iguaraçu, e vamos contratar os projetos de restauração e ampliação de Iguaraçu até a ponte sobre o rio Paranapanema”, afirma o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex. “Queremos criar as condições e oportunidades que a região precisa para desenvolver cada vez mais os setores que dependem da malha viária paranaense”.

A elaboração do projeto integra o Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná, uma parceria com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).

Projeto – A ampliação da capacidade compreende todas as soluções que melhoram o tráfego e a segurança em uma rodovia, como a implantação de faixas adicionais, acostamentos, interseções em nível e em desnível, acessos, passeios e ciclovias ou ciclofaixas.

Em Nova Esperança o projeto deverá contemplar uma solução para a drenagem da rodovia, bem como a possibilidade de uma interseção em desnível no entroncamento com a Avenida Brasil (PR-935). No perímetro urbano do município deverá ser prevista a duplicação da PR-463 e implantação de vias marginais.

Nos acessos a Uniflor, Cruzeiro do Sul e Paranacity serão realizados estudos de tráfego detalhados para verificar a necessidade de implantar viadutos ou trincheiras, com uma interseção em desnível prevista para o entroncamento com a PR-461, ligação com Lobato.

“Já estamos elaborando o edital para licitar o projeto de restauração e ampliação da capacidade do trecho seguinte da PR-463, até Santo Inácio. Ambos projetos deverão conversar entre si, garantindo que a futura execução da obra tenha as melhores soluções possíveis para condutores e os habitantes dos municípios contemplados, proporcionando um tráfego seguro e ágil para todos usuários”, explica o diretor-geral do DER/PR, Fernando Furiatti.

Fonte: Agência Estadual de Notícias