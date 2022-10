Paraná registra 35 municípios afetados por temporais

A Defesa Civil do Paraná informou que 35 municípios foram afetados pelas chuvas fortes que caem no estado desde a semana passada. De acordo com o balanço mais recente, divulgado neste sábado (15/10), 14,8 mil pessoas foram afetadas. 96 pessoas estão desalojadas e 80 permanecem desabrigadas. Cinco mortes foram confirmadas. Uma pessoa está desaparecida.

Segundo o governo local, os municípios afetados estão recebendo auxílio das forças de segurança estaduais e das prefeituras, que estão entregando colchões, cobertores, artigos de higiene pessoal e de limpeza.

O município de Dois Vizinhos foi um dos mais afetados. Na localidade, 4,7 mil pessoas foram afetadas pelos temporais. Mil pessoas que ficaram desalojadas conseguiram retornar para suas casas. Cerca de 280 moradias foram danificadas.

Também houve deslizamentos de terra na BR 277, na altura do quilômetro 42, sentido litoral. Funcionários do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) trabalham na remoção de blocos de pedras que provocaram a interdição. A rodovia operou em pista simples na manhã de hoje, mas a interdição voltará a ser realizada a partir das 18h.

Na sexta-feira (14/10), o governo do estado decretou situação de emergência. O decreto permitirá agilizar o atendimento à população, autorizando a mobilização das áreas governamentais para auxiliar a população afetada.

Fonte: Agência Brasil