Paraná tem duas entre as dez cidades mais competitivas do País, aponta ranking

Além do Paraná ser destaque nacional em sustentabilidade, em primeiro lugar no Ranking de Competitividade dos Estados, duas cidades (Curitiba e Maringá) aparecem entre as dez melhores no Ranking de Competitividade dos Municípios, também divulgado nesta quarta-feira (21/8) pelo Centro Brasileiro de Liderança Pública, em parceria com a Tendências Consultoria.

O Ranking de Competitividade dos Municípios é composto por 65 indicadores, organizados em 13 pilares temáticos (sustentabilidade fiscal, funcionamento da máquina pública, acesso à saúde, qualidade da saúde, acesso à educação, qualidade da educação, segurança, saneamento, meio ambiente, inserção econômica, inovação e dinamismo econômico, capital humano e telecomunicações) e três dimensões (economia, sociedade e instituições).

Curitiba é a cidade paranaense mais bem colocada, em 7º no ranking das mais competitivas do País. Um dos destaques é o avanço de uma posição no pilar funcionamento da máquina pública, agora na 4ª colocação. A Capital tem seu melhor desempenho em tempo para abertura de empresas (5ª colocação) e teve seus maiores avanços em qualidade da informação contábil e fiscal e custo da função legislativa (avanço de 15 posições).

Maringá aparece em 9º no País, com avanço de duas colocações e boa posição na dimensão Sociedade (crescimento de 44 posições). As dez mais competitivas são Florianópolis, São Paulo, Vitória, Porto Alegre, Barueri, São Caetano do Sul, Curitiba, Campinas, Maringá e São Sebastião.

O Paraná também colocou 13 municípios entre os 100 melhores do País. As outras cidades bem ranqueadas são Pato Branco, em 28º do ranking geral e 10º na região Sul, com crescimento de 34 posições; Francisco Beltrão (37º e 15º, respectivamente), salto de 21 posições; Campo Mourão (42º e 16º), evolução de 47 posições; Toledo (46º e 17º), salto de 39 posições; Londrina (48º e 18º); Pinhais (49º e 19º); Paranavaí (57º e 20º); Cascavel (68º e 23º); Araucária (70º e 25º); Umuarama (77º e 26º), com salto de 20 posições; e Ponta Grossa (87º e 28º).

Outro destaque é que Paranaguá foi o segundo município que mais avançou do País. A cidade do Litoral aparece na 131ª colocação, com 124 posições conquistadas após o avanço nas 3 dimensões: instituições (+84 posições), sociedade (+50 posições) e economia (+140 posições). Os cinco municípios que mais ganharam posições no ranking geral foram, respectivamente, Rio das Ostras (RJ), Paranaguá (PR), Saquarema (RJ), Votorantim (SP) e Catalão (GO).

Cidades Paranaenses no Topo – As cidades paranaenses também aparecem entre as cinco melhores em alguns recortes específicos.

Pato Branco é líder no pilar acesso à saúde. O município permanece como o grande destaque em cobertura da atenção primária e atendimento pré-natal (1ª colocação em ambos). A 2ª colocação nacional também é do Paraná: Toledo. O município apresenta ótimo desempenho em atendimento pré-natal (3ª colocação, avanço de três posições) e apresentou expressivo avanço em cobertura da atenção primária (avançou 103 posições e assumiu a liderança). Araucária é o 5º nessa lista.

Em qualidade da saúde, que analisa a oferta adequada de serviços e receptividade da população, Maringá aparece em 5º lugar no País. A cidade ganhou 110 posições nesse indicador. O município tem seu melhor resultado em mortalidade na infância (15ª colocação). Essa lista é liderada por Balneário Camboriú e São Bento do Sul, em Santa Catarina.

Outro destaque é em saneamento, complementando outros índices que colocam municípios paranaenses na liderança nesse patamar. Segundo o Ranking de Competitividade, esse indicador é relevante por ser fundamental para garantir condições mínimas de vida, com dignidade, para a população e ser fundamental enquanto temática de saúde pública. Umuarama aparece em 4º lugar nacional, com destaque para as coberturas do abastecimento de água e coleta da rede de esgoto, além da cobertura da coleta de resíduos domésticos e destinação do lixo.

Região Sul – No contexto do recorte de municípios, os da região Sul se destacam pelo excelente desempenho comparando-se aos municípios de todo o País, de acordo com o Ranking de Competitividade. Entre os 20 primeiros colocados, 35% são do Sul (7 municípios). Entre os 100 primeiros colocados, 32% são do Sul (32 municípios).

Ranking – A quinta edição do Ranking de Competitividade dos Municípios analisa o total de 404 municípios (7,25% do universo de municípios), representando as cidades do país com população acima de 80 mil habitantes de acordo com a população oficial dos municípios com base nos dados definitivos do Censo Demográfico de 2022. No Paraná, foram analisadas 26 cidades.

Fonte: Agência Estadual de Notícias