Paranavaí recebe Carreta da Inovação nesta semana

Oferecendo atividades gratuitas e abertas ao público voltadas à inovação, tecnologia, ciência, lazer e empreendedorismo, a Carreta da Inovação chega nesta semana aos municípios de Paranavaí, no Noroeste, e Bela Vista do Paraíso, na região Norte.

As atividades têm início nesta terça-feira (24/6) e vão até sábado (28/6), com atendimentos das 9h às 12h e das 14h às 18h de terça a sexta-feira, e no sábado, das 9h às 12h.

Em Paranavaí, a Carreta da Inovação fica estacionada na Praça dos Pioneiros. Já em Bela Vista do Paraíso, os atendimentos acontecem na Rua Joaquim Ladeia, nº 150, em frente à Prefeitura.

Durante a passagem das unidades itinerantes do projeto, os cidadãos das cidades terão acesso a demonstrações de impressora 3D, experiências com óculos de realidade virtual, palestras, cursos e workshops sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo.

O secretário de Inovação e Inteligência Artificial, Alex Canziani, destaca que a Carreta da Inovação oferece à população a chance de vivenciar de perto o universo da inovação. “O projeto tem cumprido com êxito esse objetivo de garantir que as comunidades tenham acesso ao que há de mais recente em tecnologia e inovação, e claro, despertando o interesse dos nossos jovens pela área", diz.

O projeto é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Inovação e Inteligência Artificial (SEIA), em parceria com a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), Fundação Araucária, Celepar, Senai, Sesc, Senac e Unicentro.

Desde janeiro, a Carreta da Inovação já visitou 37 municípios. Com dois caminhões equipados com sala de aula, computadores, internet via satélite e estrutura multimídia, o projeto continuará percorrendo o Estado em 2025, oferecendo cursos de robótica, inteligência artificial e transformação digital, além de experiências práticas com equipamentos de tecnologia.

Para acompanhar a programação completa e os próximos destinos da Carreta da Inovação os interessados podem consultar o perfil da SEIA no Instagram.

Fonte: Agência Estadual de Notícias