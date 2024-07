Pavimentação de estradas rurais: convênios firmados no 1º semestre somam R$ 125 milhões

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab), assinou convênios para pavimentação de estradas rurais em valor superior a R$ 125 milhões durante o primeiro semestre de 2024. Desse total, R$ 109,4 milhões saem do Tesouro Estadual, enquanto R$ 15,6 milhões são contrapartidas municipais.

Os convênios agora assinados garantem pavimentação de 114,78 quilômetros de estradas em 35 municípios. Vinte e duas estradas receberão blocos sextavados, sete serão cobertas por pedras irregulares, quatro terão o revestimento de asfalto, uma será pavimentada com pavers de concreto e uma com paralelepípedo.

De forma direta, a melhoria na pavimentação deve impactar em 77 comunidades, beneficiando pelo menos 6,6 mil agricultores que têm suas propriedades nas cercanias. A ação faz parte do Programa Estradas Rurais Integradas aos Princípios e Sistemas Conservacionistas (Estradas da Integração).

Ao contribuir para o não escorrimento da água das propriedades rurais para as estradas, o programa ajuda na conservação das boas qualidades e na fertilidade do solo, fundamentais para garantir renda aos produtores.

“O programa Estradas da Integração é uma ação que visa ao controle da erosão por meio da redução da poluição dos cursos de água e melhoria da trafegabilidade”, diz o secretário da Agricultura e do Abastecimento, Natalino Avance de Souza.

“A estrada de boa qualidade ajuda a tornar menos penoso o trabalho rural, mas não apenas isso. Ela será importante para o transporte escolar, para dar mais conforto a doentes a caminho de tratamento e para abrir novos espaços de renda, como o turismo rural”, acrescenta.

Licitações – Após a assinatura dos convênios, cabe aos municípios fazer as licitações para contratar o serviço. Com mais esses convênios assinados nos primeiros seis meses deste ano, o Estado somará cerca de 1.350 quilômetros pavimentados dentro do Programa Estradas da Integração desde 2019, beneficiando mais de mil comunidades e cerca de 90 mil famílias. O investimento do Estado deve ultrapassar R$ 521 milhões.

