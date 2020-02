As micro e pequenas empresas paranaenses encerraram 2019 com um saldo de 46.747 empregos. O número representa 91% do total de novas vagas criadas em todo o estado no ano passado, que foi de 51.194, de acordo com análise do Sebrae, realizada a partir de dados do Cadastro-Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia. O desempenho das micro e pequenas empresas paranaenses foi 18% superior ao registrado em 2018, quando geraram 39.475 postos de trabalho.

O setor de Serviços liderou o número de contratações e encerrou o ano com um saldo de 26.822 vagas. O Comércio ficou em segundo lugar, com 10.874 novos postos de trabalho, seguido pela Construção Civil, com 5.110 empregos, Indústria da Transformação, com 3.962, Serviços Indústrias de Utilidade Pública (SIUP) - que engloba o saneamento básico, energia elétrica -, com 377 novas colocações. Os setores Agropecuário e de Extrativa Mineral encerraram o ano com saldo negativo de 392 e 6 vagas, respectivamente.

“Os empreendedores de micro e pequenas empresas representam uma grande força de desenvolvimento econômico e social, como mais uma vez ficou evidente em 2019. O Sebrae/PR existe para ser o parceiro dos pequenos negócios, apoiando-os desde a sua formalização, para que possam crescer e contribuir com o cenário de recuperação econômica”, analisa Vitor Roberto Tioqueta, diretor-superintendente do Sebrae/PR.

Com a inauguração da terceira unidade, uma cervejaria de Maringá realizou seis contratações em 2019 e agora totaliza 55 pessoas na equipe. "A abertura de uma nova unidade faz parte do projeto de expansão. Tivemos um ano de estabilidade nos negócios. E a pequena empresa, especialmente do setor de serviços, depende muito de pessoas, por isso gera mais contratações", comenta o sócio da empresa, Guilherme Palu.

A expectativa do empresário é que em 2020 essa percepção melhore. "De modo geral, essa confiança faz com que os empreendedores voltem a investir", pontua.

Na região sudoeste do Paraná, uma cafeteria e confeitaria de Francisco Beltrão contratou cinco pessoas no ano passado.

“Nossa matriz fica no bairro Vila Nova e percebemos a oportunidade de abrir filial em uma galeria no centro da cidade. Foram duas contratações para a nova unidade, no início de 2019 e mais três vagas na matriz, para administrativo e RH, atendimento e produção”, conta João Paulo Ruaro, gerente administrativo.

A empresa familiar conta atualmente com 30 colaboradores e a segunda geração está à frente do negócio. “Abrimos a filial para atender à demanda de clientes e também conhecer melhor o público do centro da cidade. A intenção é ter mais visibilidade, aumentar o faturamento e fortalecer a marca”, completa Ruaro.

Brasil

No Brasil, os pequenos negócios mantiveram, em 2019, um desempenho na geração de vagas de trabalho formal superior ao registrado pelas médias e grandes empresas, resultando no melhor saldo de empregos formais para esse segmento dos últimos cinco anos. Essas empresas terminaram o ano com um saldo de 731 mil postos de trabalho, número 22% acima do registrado em 2018. Já as médias e grandes encerraram o ano com um saldo negativo de 88 mil vagas, quase o dobro do registrado em 2018.

Principais números - Paraná

Saldo de empregos 2019:

• 46.747 Micro e Pequenas

• 4.447 Médias e Grandes

Saldo de empregos em 2019 por setor nas MPE:

• Agropecuária: - 392

• Serviços: 26.822

• Comércio: 10.874

• Construção: 5.110

• SIUP: 377

• Indústria: 3.962

• Extrativa Mineral: - 6

Saldos de vagas nos pequenos negócios nos últimos anos:

• 2015: -19.488

• 2016: -17.993

• 2017: 23.144

• 2018: 39.475

• 2019: 46.747

Principais números - Brasil

Saldo de empregos 2019:

• 731.384 Micro e Pequenas

• (-) 88.127 Médias e Grandes

Saldo de empregos em 2019 por setor nas MPE:

• Agropecuária: 26.761

• Serviços: 394.662

• Comércio: 145.864

• Construção: 95.323

• SIUP: 10.703

• Indústria: 56.546

• Extrativa Mineral: 1.525

Saldos de vagas nos pequenos negócios nos últimos anos:

• 2015: - 209 mil

• 2016: - 270 mil

• 2017: 348 mil

• 2018: 599 mil

• 2019: 731 mil

Fonte: Assessoria de Imprensa do Sebrae