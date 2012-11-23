Polícia Civil na Comunidade oferece serviços de polícia judiciária às populações de Cantagalo e Paranavaí

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) atenderá as populações de Cantagalo, na região Central do Estado, e de Paranavaí, no Noroeste, durante as edições do programa PCPR na Comunidade desta semana.

CANTAGALO – O atendimento acontece entre os dias 28 e 30 de maio, no Salão Paroquial da Igreja Matriz, na Avenida Epaminondas das Fritz, n° 486, das 9h às 17h.

Durante a programação, serão ofertados serviços de orientação, confecção da Carteira de Identidade Nacional (CIN), registro de boletim de ocorrência, solicitação de antecedentes criminais e atividades com crianças.

PARANAVAÍ – O evento ocorre também entre os dias 28 e 30 de maio, na Unopar, localizada na Avenida Humberto Bruning, nº 360, no Jardim Santos Dumont, das 9h às 17h.

Durante a programação, serão ofertados serviços de orientação, confecção da CIN, registro de boletim de ocorrência, solicitação de antecedentes criminais e atividades com crianças.

CIN - A confecção da Carteira de Identidade Nacional será realizada mediante agendamento prévio já efetuado em cada cidade.

EDIÇÃO PASSADA - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou mais de 1,2 mil atendimentos na edição do programa PCPR na Comunidade, realizada em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A ação facilitou o acesso da população a diversos serviços, como a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN).

O evento aconteceu na quinta (21) e sexta-feira (22), no Complexo Esportivo Riacho Doce e resultou na emissão de 1.238 novas CINs.

"Facilitar o acesso a documentos essenciais, como a carteira de identidade, é uma das formas de atuação do PCPR na Comunidade, promovendo a cidadania e a inclusão a quem mais precisa”, destaca João Mário Goes, coordenador do programa.

PCPR NA COMUNIDADE – O PCPR na Comunidade é um programa que ocorre regularmente em todo o Paraná. O objetivo é levar serviços de polícia judiciária à população, promover atendimento humanizado, auxiliar na identificação de possíveis vítimas e na conclusão de investigações, além de fortalecer a eficiência na prestação de serviços públicos e representar a instituição em atividades em prol da sociedade.

Fonte: Polícia Civil do Paraná