Polo de pesquisa do IDR-PR de Paranavaí tem programação de visitas para estudantes

Desde o mês de setembro, o Polo de Pesquisa e Inovação do IDR-Paraná, em Paranavaí vem recebendo visitas de estudantes. O objetivo é fazer com que os jovens conheçam o trabalho desenvolvido pelo Instituto, bem como compreendam a finalidade das pesquisas e projetos ali desenvolvidos.

De acordo com Davi Barizão, engenheiro agrônomo do IDR-Paraná que acompanha as visitas, o roteiro depende do interesse de cada turma. “Temos recebido estudantes de 3 a 17 anos. As crianças gostam de ver os animais. Já os mais velhos querem ver de perto os experimentos realizados no polo e as diferentes espécies de frutíferas”, disse.

Há também, acrescenta, as visitas específicas, quando uma turma determina um tema previamente. "Assim, os jovens podem ficar sabendo mais sobre solos, por exemplo, sua formação e os diferentes tipos existentes na região”, afirmou. Segundo ele, os alunos ficam curiosos para ver de perto as variedades de frutíferas como a pitaya, o abacaxi e o maracujá.

Durante a visita os estudantes conhecem a raça bovina Purunã, desenvolvida pela pesquisa paranaense e seus cruzamentos. Outro tema que chama a atenção é o cultivo de mandioca, cultura importante para a economia da região.

A visita, que dura geralmente cerca de uma hora, pode ser também apenas um “tour” pela área do polo, dando uma visão geral do trabalho de pesquisa, passando por diversos experimentos e projetos. Os jovens também têm a oportunidade de conversar com pesquisadores e conhecer detalhes do trabalho que está sendo desenvolvido.

Vinícius do Nascimento, 13 anos, estuda no Colégio Estadual Dr. Caetano Munhoz da Rocha, em Nova Aliança do Ivaí. Ele esteve no polo esta semana e viu na visita uma oportunidade de aprender mais sobre algo que é usual em seu cotidiano. Morador de um sítio, o estudante ajuda o pai nas tarefas e sabe o quanto é necessário preservar o solo para que possa ser passado de geração em geração, sem que haja prejuízo na produtividade.

Vinícius conheceu o trabalho que os pesquisadores estão fazendo para manter o solo das propriedades rurais fértil e produtivo. “Precisamos cuidar de nossas terras para que elas sejam sempre férteis”, ressaltou.

Educação Ambiental – A visita ao Polo de Pesquisa e Inovação do IDR-Paraná também pode despertar o interesse pelas Ciências Agrárias e promover a educação ambiental. A atividade está aberta a colégios municipais e estaduais da cidade e região, universidades e institutos, grupos da terceira idade e aos centros municipais de educação infantil.

O polo tem uma área de 203 hectares, mais de 10 espécies diferentes de frutíferas, experimentos com a raça Purunã e cruzamentos, mandioca e Sistema de Plantio Direto. As visitas são gratuitas e podem ser agendadas pelo telefone (44) 99849-6014.

Fonte: Agência Estadual de Notícias