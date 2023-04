População tem até domingo para sugerir prioridades do Estado para os próximos anos

Os paranaenses têm até este domingo (16/4) para contribuir com sugestões de prioridades para o planejamento do Estado nos próximos quatro anos. Pelo site da Consulta Pública para o Novo Plano Plurianual 2024-2027 (PPA) o cidadão escolhe a área de governo para a qual deseja propor melhorias e indica a solução possível para o Paraná avançar ainda mais.

Até o momento, a consulta recebeu mais de 1,5 mil sugestões vindas de todas as regiões do Estado, nas mais de 20 áreas de ação do governo, com destaque para o número de contribuições vindas de Curitiba, Campo Mourão e Imbaú, as campeãs em sugestões.

Legado - O PPA é o mais importante instrumento de planejamento de médio prazo do Governo do Estado. Após a análise dos dados da Consulta Pública e do período de Audiências Públicas, de 2 a 20 de agosto em todas as regiões do Estado, o documento será entregue até 30 de setembro, para tornar-se, então, Projeto de Lei na Assembleia Legislativa do Paraná.

O PPA vigora durante quatro anos e tem sua vigência iniciada no segundo ano do mandato do chefe do Poder Executivo, terminando no fim do primeiro ano de seu sucessor, destinado a programar políticas públicas do Governo e ações de demais poderes e órgãos constitucionais autônomos.

Contribuições - As contribuições dessa Consulta Pública podem ser feitas em diversas áreas de atuação estadual. Veja quais:

Assistência Social; Cidades e Mobilidade; Ciência, Tecnologia e Inovação; Comunicação Social; Controles e Transparência; Cultura; Desenvolvimento Rural; Educação; Esporte; Fiscal e Tributária; Gestão Pública; Habitação; Indústria, Comércio e Serviços; Infraestrutura e Logística; Justiça, Cidadania e Direitos Humanos; Legislativa Meio Ambiente e Sustentabilidade; Saúde; Segurança Pública; Trabalho e Geração de Renda; e Turismo.

Fonte: Agência Estadual de Notícias