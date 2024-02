PR-218 está bloqueada entre Amaporã e Paranavaí devido às chuvas

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que a PR-218 está interditada entre Amaporã e Graciosa, distrito de Paranavaí, na região Noroeste, devido a danos no aterro de uma das cabeceiras da ponte sobre o Rio Paixão, no km 394+400.

O escorregamento de material do aterro já havia sido registrado no início do mês, tendo se agravado com as chuvas neste feriado. Agora, com o risco de ruptura do aterro da rodovia na cabeceira da ponte, o DER/PR optou pelo bloqueio total do tráfego para garantir a segurança dos usuários.



Já foram realizados os estudos e levantamentos de campo para elaboração do projeto da obra de recuperação emergencial do trecho, cuja contratação está sendo providenciada.

Como rota alternativa, o DER/PR sugere utilizar a BR-376 para seguir até Guairaçá, e de lá utilizar via municipal não pavimentada por 17,7 quilômetros para acessar Amaporã.



Fonte: Agência Estadual de Notícias