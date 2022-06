Primeira ligação de esgoto não tem custo em cidades com até 90% de rede coletora

Moradores de cidades que têm índice de cobertura de serviço de esgoto abaixo de 90% estão isentos da cobrança da primeira ligação ao sistema coletor. A isenção dessa taxa foi aprovada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar) e incentiva a conexão do imóvel à rede coletora que já esteja em operação pela Sanepar.

Em muitas cidades onde a empresa está com obras que ampliam o sistema de esgoto, os moradores são beneficiados assim que fizerem a primeira ligação do seu imóvel à rede coletora. Mas é preciso ficar atento para que a ligação seja autorizada pela Companhia.

Para saber se a isenção se aplica à cidade onde mora, o cliente pode entrar em contato com a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115 ou ir a uma Central de Relacionamento. Os endereços e horários de funcionamento estão disponíveis no site.

No Paraná, são 21 as cidades atendidas pela Sanepar com índice de atendimento com rede coletora acima de 90% e que estão excluídas dessa isenção: Cambará, Cambé, Campo Mourão, Carlópolis, Cascavel, Cidade Gaúcha, Conselheiro Mairinck, Cornélio Procópio, Curitiba, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Matinhos, Nova Londrina, Palmeira, Pinhais, Ponta Grossa, Porecatu, Rio Azul, Santo Antônio da Platina, Umuarama e São João do Caiuá.

Fonte: Agência Estadual de Notícias