Quatro cidades batem recorde de calor; clima muda a partir desta quinta-feira

Para quatro cidades paranaenses, 25 de agosto foi o dia mais quente de 2021. As temperaturas foram verificadas em quase todo o território paranaense. A exceção ficou por conta do Litoral e dos extremos do Oeste e Sudoeste do Estado, onde houve maior presença de nebulosidade.

As cidades recordistas foram Cornélio Procópio (35,1°C), Santo Antônio da Platina (34.7°C), Londrina (35°C) e Paranavaí (37,4°C) – as duas últimas com recordes registrados não apenas no ano, mas desde 1997, para o mês de agosto. Das estações meteorológicas monitoradas pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), 11 registraram temperaturas acima dos 35ºC e outras 21 ficaram entre 30ºC e 35ºC.

O veranico, no entanto, está com as horas contadas: uma nova frente fria está evoluindo para o Sul do país, mudando o panorama a partir desta quinta-feira (26/8). Com o tempo mais instável, a previsão é que as temperaturas diminuam bastante, especialmente a partir da metade Sul do Estado.

Assim, agosto se encerra com mais cara de inverno. “O mês vai terminar com temperaturas mais condizentes com a época do ano. O inverno ainda se mostra presente, com declínio das temperaturas até o fim do mês”, explica Lizandro Jacóbsen, meteorologista do Simepar.

Ele também aponta para um retorno de chuvas em todo o Estado pelos próximos quatro dias, inclusive com previsão de temporais, raios e ventos. “Teremos chuvas até mesmo no setor Norte, que está passando por uma grave estiagem há mais de um mês, com muitos municípios sem chuvas significativas. A tendência é que teremos chuvas nos próximos dias também nessas regiões mais próximas às divisas com São Paulo e Mato Grosso do Sul”, complementa Jacóbsen.

Confira a lista de temperaturas máximas registradas pelo Simepar nesta quarta-feira (25/8):

Altônia: 35,4°C

Antonina: 27,7°C

Apucarana: 32,6°C

Assis Chateaubriand: 33,5°C

Cambará: 36,4°C

Campo Mourão: 33,5°C

Capanema: 31°C

Capitão Leônidas Marques: 30,6°C

Cascavel: 29,1°C

Cerro Azul: 35,8°C

Cianorte: 35,5°C

Cidade Gaúcha: 37,1°C

Clevelândia: 23,6°C

Colombo: 29,1°C

Cornélio Procópio: 35,1°C

Curitiba: 30,2°C

Cândido de Abreu: 33,8°C

Fazenda Rio Grande: 28,9°C

Foz do Iguaçu: 23,9°C

Francisco Beltrão: 26,2°C

General Carneiro: 29,4°C

Guarapuava: 29,3°C

Guaraqueçaba: 29,1°C

Guaratuba: 21,8°C

Guaíra: 32,9°C

Inácio Martins: 27,1°C

Irati: 30,3°C

Ivaí: 31,7°C

Jaguariaíva: 32°C

Joaquim Távora: 35,6°C

Lapa: 30°C

Laranjeiras do Sul: 29,8°C

Loanda: 37,8°C

Londrina: 35°C

Marechal Cândido Rondon: 32,7°C

Maringá: 35,5°C

Morretes: 27,4°C

Palmas: 23,5°C

Palmital: 31,1°C

Palotina: 34,9°C

Paranaguá: 26,4°C

Paranavaí: 37,4°C

Pato Branco: 25,5°C

Pinhais: 29,9°C

Pinhão: 32,1°C

Ponta Grossa: 29,0°C

Santa Helena: 27,9°C

Santo Antônio da Platina: 34,7°C

São Miguel do Iguaçu: 27°C

Telêmaco Borba: 33,3°C

Toledo: 32,4°C

Ubiratã: 34,6°C

Umuarama: 35,4°C

União da Vitória: 31,2°C

Fonte: Agência Estadual de Notícias