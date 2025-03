Reforço de sistema de drenagem de rodovia em Tamboara terá aporte de R$ 954 mil

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), está licitando a obra de ampliação do sistema de drenagem de águas da PR-685 em Tamboara, na região Noroeste. O investimento estimado é de R$ 954.145,21.

O edital utiliza a modalidade concorrência eletrônica e tem sessão de disputa marcada para o dia 14 de abril, às 10h da manhã, no portal Compras.gov.br.

A obra será do km 1,62 ao km 2,58 da rodovia, e inclui a construção de uma nova caixa de contenção e duas caixas de retenção para lidar com as águas da chuva, bem como demais dispositivos de drenagem, incluindo descidas d’água, meio-fio, bueiros, caixas coletoras, valetas e dissipadores de energia. Os serviços incluem ainda a demolição de dispositivos existentes danificados e parcialmente uma ciclovia, que será pavimentada novamente ao final das atividades.

Também serão recuperados os terrenos próximos à rodovia que apresentam pontos de erosão, com remoção e reaterro de solo, seguido pelo plantio de nova vegetação.

O prazo de execução dos serviços será de 120 dias, após finalizada a licitação e assinado o contrato com a empresa vencedora.

A pavimentação da PR-685 foi concluída pelo DER/PR em 2021, com uma extensão de 5,13 quilômetros, ligando as rodovias PR-492 em Tamboara e a PR-559 em São Carlos do Ivaí. O trecho já conta com um sistema de drenagem de águas, que agora será reforçado para lidar com as chuvas, que em anos anteriores caíram em volumes além do esperado.

