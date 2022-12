Região Noroeste recebe reforço de helicóptero para combate a crimes ambientais

O Governo do Estado vai reforçar as ações de combate a crimes ambientais na região Noroeste durante a operação Verão Maior Paraná 2022/2023. Um helicóptero cedido pela Casa Militar da Governadoria será usado para ampliar o poder da Polícia Militar, em especial do Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde, que utilizará a aeronave para a prevenção a ações danosas contra o meio ambiente.

Segundo o chefe da Casa Militar do Paraná, o tenente-coronel Sérgio Vieira Benício, o helicóptero ficará à disposição das equipes da região até o dia 2 de janeiro. “O objetivo é que as equipes de segurança pública atuem de forma integrada e por meio de variadas modalidades de policiamento”, afirma.

As ações visam, principalmente, orientar a população que frequenta a costa Noroeste do Paraná nesta época do ano sobre a importância do uso consciente e cuidados com o meio ambiente. Se necessário, ela também poderá ser utilizada para a identificação e repreensão de crimes.

Qualquer cidadão que testemunhar um crime ou atitude suspeita contra o meio ambiente pode fazer uma denúncia ao Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde pelo disque-denúncia, no telefone 180. Não há necessidade de identificação e as informações serão mantidas em sigilo.

De acordo com o comandante da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), o major Alexandro Marcolino Gomes, a aeronave vai ajudar nos serviços de patrulhamento da região. “O helicóptero auxiliará nos trabalhos desenvolvidos durante o Verão Maior Paraná e o envio dele demonstra a importância que a nossa região tem alcançado, pois milhares de pessoas visitam as cidades e praias de água doce durante o período de férias”, completa.

Verão Maior Paraná – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. No site verao.pr.gov.br é possível conferir a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado, que além da região Noroeste inclui uma ampla lista de eventos nos municípios do Litoral paranaense.

Fonte: Agência Estadual de Notícias