O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) executou uma nova sinalização horizontal e a instalação de tachas refletivas na PR-557, entre Diamante do Norte e Adhemar de Barros, distrito de Terra Rica, na região Noroeste. Os serviços foram realizados por meio do seu novo Programa de Segurança Viária das Rodovias Estaduais (Proseg Paraná).

“Temos melhorias imediatas na segurança rodoviária da região Noroeste, atendida por dois lotes do Proseg Paraná, apenas no começo de suas atividades, e também temos três contratos de conservação novos para a região. Um deles, de R$ 53 milhões, iniciado já no ano passado, e os outros dois já em fase final de licitação, com assinatura a ser realizada nas próximas semanas”, afirma o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti.



Rodovia de Diamante do Norte recebe melhorias de segurança viária





“Diamante do Norte, inclusive, está contemplada em um destes contratos prestes a sair, então o município estará plenamente atendido com segurança viária e conservação do pavimento pelos próximos anos”, completa.

Os serviços no trecho de 11,43 quilômetros incluíram a pintura de faixa dupla contínua, faixa contínua e seccionada, faixa simples seccionada e faixas de bordo, além da implantação de tachas refletivas bidirecionais.

“A PR-557 está com um pavimento em boas condições entre Diamante do Norte e Adhemar de Barros, garantindo um deslocamento ágil, seguro e confortável para condutores e passageiros. Com os serviços do Proseg Paraná garantimos um reforço ainda maior na segurança deste segmento, identificado como prioritário em um levantamento inicial do programa”, explica o diretor-geral do DER/PR, Alexandre Castro Fernandes. “São melhorias especialmente para o tráfego noturno da rodovia, com a implantação de novas tachas refletivas”.

O trecho está contemplado no lote 6 do programa, que prevê um investimento de R$ 58.839.198,94 para atender 1.590,46 quilômetros de rodovias da região Noroeste até novembro de 2024.

Programa – O Proseg Paraná contempla a elaboração de projetos executivos, execução de sinalização horizontal e de sinalização vertical e a instalação de dispositivos de segurança, além da manutenção e reposição no caso de vandalismo, furto ou danos, com período de execução de 36 meses. O investimento total é de R$ 412.202.235,02 para atender 9.965,43 quilômetros de rodovias.

Entre os dispositivos e serviços do programa estão sinalização horizontal (faixa de sinalização, sinalização com plástico a frio, sinalização com termoplástico por aspersão, pintura de setas e zebrados, sinalização com material termoplástico em alto-relevo, tachas e tachões, cilindro delimitador refletivo), sinalização vertical (películas refletivas para placas, placas com chapa em ACM, suportes de sinalização, semipórtico, pórtico) e dispositivos de segurança (defensas metálicas, módulo de transição para defensa, terminal absorvedor de energia, dispositivos refletivos para defensas, refletivos em película, e delineador refletivo para barreira rígida tipo New Jersey).

Fonte: Agência Estadual de Notícias