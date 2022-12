O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) está reforçando a segurança viária da PR-218, na região Noroeste. O trecho atendido irá de Paranavaí até Querência do Norte, passando por Amaporã, Planaltina do Paraná, Loanda, Santa Isabel do Ivaí e Santa Cruz de Monte Castelo.

Já foram executados 48,18% da sinalização horizontal e 47,37% das tachas refletivas previstas para o trecho, atendendo cinco segmentos da rodovia, em um total de 60,52 quilômetros. Além de concluir estes serviços, contemplando outros cinco segmentos, ainda será elaborado o projeto executivo e implantados dispositivos de segurança e sinalização vertical. Ao todo, serão atendidos 119,54 km da PR-218.



Rodovia entre Paranavaí e Querência do Norte recebe reforço de segurança viária





Serão beneficiados mais de 150 mil moradores dos sete municípios, além do tráfego viário de longa distância que utiliza a rodovia, um importante corredor de ligação entre os municípios menores do Interior com os principais centros urbanos do Noroeste.

O serviço faz parte do Programa de Segurança Viária das Rodovias Estaduais (Proseg Paraná), que conta com um dos maiores investimentos do DER/PR.

A PR-218 integra o Lote 6, que atende 1.590,46 quilômetros da Superintendência Regional Noroeste, em um contrato de R$ 58.839.198,94 garantido até novembro de 2024.

O objetivo do programa é diminuir o número de mortes nas rodovias estaduais através do reforço da segurança viária. Estão previstos execução de nova sinalização horizontal e vertical, instalação de tachas refletivas e defensas metálicas, além da manutenção em casos de danos ao patrimônio público.

No total, o Proseg está dividido em oito lotes, todos em andamento, que contemplam 9.965,43 quilômetros da malha rodoviária paranaense. O investimento do Governo do Paraná no programa de segurança é de R$ 412.202.235,02.

Fonte: Agência Estadual de Notícias