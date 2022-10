O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) está executando o reforço da sinalização viária da PRC-158, entre Paranavaí e São João do Caiuá, no Noroeste do Estado.

O trecho contemplado da rodovia tem uma extensão de 28,96 quilômetros, entre o distrito de Sumaré, em Paranavaí, até a entrada do perímetro urbano do município vizinho. O projeto executivo dos serviços já foi concluído, tendo recebido 90% da pintura da nova sinalização horizontal, 100% da instalação das tachas refletivas e 60% da sinalização vertical.



Rodovia entre Paranavaí e São João do Caiuá ganha reforço na sinalização





O reforço da sinalização da PR-158 faz parte do Programa de Segurança Viária das Rodovias Estaduais (Proseg Paraná), que contempla a elaboração de projetos executivos, execução de sinalização horizontal, sinalização vertical e a instalação de dispositivos de segurança.

“O Programa de Segurança Viária das Rodovias Estaduais do DER/PR é uma iniciativa voltada exclusivamente para a segurança viária. É um dos maiores projetos de segurança nas rodovias do Brasil. Estamos investindo R$ 400 milhões para diminuir o número os acidentes e preservar a vida de quem trafega pelo nosso estado”, afirmou o secretário de Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti.

O Proseg Paraná é divido por oito lotes, com um investimento total de R$ 412.202.235,02 para atender 9.965,43 quilômetros de rodovias. A PRC-158 faz parte do Lote 5, da Superintendência Regional Noroeste do DER/PR, que está realizando serviços deste tipo em 1.519,14 quilômetros de rodovias da região, com investimento de R$ 61.649.807,57.

“Com o reforço da sinalização na PRC-158, mais de 100 mil moradores serão beneficiados, além do tráfego de cargas que passa pela região. Entre os serviços que estamos realizando, destaco a implantação de faixa de sinalização com a pintura de setas e zebrados, sinalização com material termoplástico em alto-relevo, tachas e tachões reflexivos, que melhoram muito a segurança no período noturno, e reforço com placas de sinalização específicas. Enfim, é um conjunto de dispositivos para amparar e proteger os usuários”, afirma o diretor-geral do DER/PR, Alexandre Castro Fernandes.

Fonte: Agência Estadual de Notícias