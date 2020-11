Sebrae lança série de 35 ilustrações educativas para apoiar empresários na reabertura das atividades

O Sebrae está lançando um novo conteúdo para apoiar os donos de pequenos negócios na retomada das atividades. São 35 infográficos detalhados com orientações para os empreendedores em diversos segmentos, como: restaurantes, bares, academias, agências de turismo, entre outras. As peças ilustram um conjunto de instruções de segurança elaboradas a partir de documentos de entidades setoriais e de especialistas em saúde. A ideia é que os empresários possam imprimir esses documentos e utilizá-los no trabalho de instrução de seus funcionários, bem como afixá-los nos seus estabelecimentos.

Segundo pesquisa realizada pelo Sebrae, cerca de 83% dos pequenos negócios no país já voltaram a funcionar. Nesse processo de reabertura, os cuidados com os protocolos de saúde e higiene estão entre as principais preocupações dos empresários. Em junho, o Sebrae criou uma página em seu portal inteiramente dedicada aos protocolos de segurança, onde os donos de micro e pequenas empresas podem encontrar e-books, vídeos e outros conteúdos personalizados para cada diferente atividade econômica.

A série de Ilustrações que o Sebrae lança agora traz uma novidade: um documento feito especificamente para os empresários se prepararem para o adequado atendimento ou trabalho das Pessoas Com Deficiência (PCD). Para acessar as ilustrações, basta selecionar o segmento desejado.

De acordo com o presidente do Sebrae, Carlos Melles, os protocolos de retomada - e agora os Infográficos - têm sido muito utilizados no processo de orientação para que as empresas consigam receber novamente os clientes e oferecer os produtos e serviços de forma presencial. “Os documentos são muito relevantes para que o empresário, juntamente com seus colaboradores, fornecedores e clientes consigam, de fato, superar esta fase. Mais importante do que abrir, é se manter aberto e ter um local mais seguro. O Sebrae acredita que essa ação será um diferencial para que possamos ter uma retomada consistente em nosso país”, declarou.

Fonte: Assessoria de Imprensa do Sebrae