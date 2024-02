Sebrae/PR abre edital com oportunidades para prestadores de serviços

Na próxima quarta-feira (21/2), o Sebrae/PR realiza, em Maringá, no noroeste do Paraná, a palestra “Caminhos e oportunidades de credenciamento do Sebrae/PR”, voltada a interessados em se credenciar na instituição para prestar serviços de consultoria para pequenos negócios. O evento será no auditório do Sebrae/PR, na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, nº 1.116. É preciso agendar a participação pelo link: https://bit.ly/credenciamentosebraepr.

Durante a atividade, será possível conhecer o que é o credenciamento, quais são as oportunidades de prestação de serviços, quais são os requisitos, documentos e comprovações necessárias para se candidatar ao edital de seleção, bem como o funcionamento do processo de contratação após a seleção.

“Atuamos com empresas prestadoras de serviços de consultoria, de instrutoria, de conteúdo, de coaching, de orientação e de tutoria para atendimento às necessidades das micro e pequenas empresas em diversas áreas, como gestão, processos, finanças, recursos humanos, marketing, entre outras”, detalha a consultora do Sebrae/PR, Rosineide Pereira.

“Além da palestra com todas as orientações para quem deseja se credenciar para atender pequenos negócios, durante todo o dia teremos atendimento individual para o esclarecimento de dúvidas”, acrescenta a consultora.

Após o credenciamento, as empresas selecionadas podem prestar serviços em qualquer região do Paraná conforme a demanda apresentada pelo Sebrae/PR e interesse da empresa credenciada. O contrato não exige exclusividade.

“Trazemos essas empresas como nossas parceiras, a fim de atender nossos clientes e fortalecer o empreendedorismo no Paraná”, frisa Rosineide.

O edital com detalhes do credenciamento pode ser acessado pelo link: https://www.sebraepr.com.br/credenciamento/edital/. As opções de horários para a palestra são: das 8h30 às 10h; das 14h às 15h30; e das 16h30 às 18h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Sebrae/PR