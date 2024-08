Sebrae/PR tem inscrições abertas para bolsistas atuarem como Agentes Locais de Inovação

O Sebrae/PR está com inscrições abertas na condição de bolsistas de estímulo à inovação para quem deseja atuar no projeto de Agentes Locais de Inovação (ALI). As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de setembro de 2024, neste link. Serão selecionados 32 profissionais para atuar em um projeto voltado à promoção da inovação para o desenvolvimento sustentável. A ação abrange a transferência de tecnologia para empresas, a inclusão de pesquisadores em projetos de inovação, o fortalecimento dos ecossistemas de inovação locais e o aumento da competitividade dos pequenos negócios.

No Paraná serão disponibilizadas vagas distribuídas nas Regionais do Sebrae: Norte – 4 vagas (cidades de Londrina, Jacarezinho e Apucarana); Sul – 4 vagas (Pato Branco, Francisco Beltrão, Realeza e União da Vitória); Leste – 6 vagas (São José dos Pinhais, Pinhais, Araucária, Fazenda Rio Grande e Colombo); Oeste – 4 vagas (Toledo, Cascavel, Laranjeiras do Sul, Marechal Cândido Rondon); Centro – 3 vagas (Ponta Grossa e Guarapuava); Noroeste – 5 vagas (Campo Mourão, Umuarama, Paranavaí, Cianorte e Maringá) e Curitiba – 4 vagas. Também estão previstas 2 vagas para orientadores, que trabalharão, de forma remota, com os agentes.

O valor da bolsa é de R$ 5 mil para os bolsistas do tipo N4 (graduados, em atividade de extensão) e de R$ 6,5 mil para os bolsistas do tipo N6 (pós-graduados em atividade de orientação e bolsistas – acadêmica e/ou de extensão). O processo de seleção contará com simulados, fase de avaliação de conhecimentos e redação, análise curricular e documental, perfil comportamental, além de uma banca examinadora, na fase final. A publicação dos resultados está prevista a partir de 19 de novembro deste ano.

Caberá aos bolsistas N4 facilitar a implementação da inovação nas micro e pequenas empresas nos territórios das regiões do estado do Paraná. Já os bolsistas N6 terão como atribuições orientar os ALI N4 em suas publicações (artigo e estudo de caso).

“O Programa ALI é uma oportunidade para desenvolvimento profissional e pessoal. Ele vai além de uma experiência de campo, pois permite a imersão em um ambiente de inovação e empreendedorismo, capacitando os participantes a atuarem de forma direta junto às pequenas empresas, fomentando a inovação em um cenário real. Isso não apenas desenvolve habilidades valiosas, como relações interpessoais e a resolução de problemas, mas também amplia redes de contatos com empresários e especialistas”, afirma o gestor do programa ALI no Sebrae/PR, Vitor Sforza.

ALI

Inserido na Política de Inovação do Sistema Sebrae, o ALI é um projeto de extensão tecnológica que avalia o impacto gerado pela inovação. Para isso, sua metodologia trabalha a instrumentalização de ferramentas ágeis como forma de promover a implantação da inovação. A atuação dos bolsistas consistirá no levantamento e priorização de problemas; identificação, testagem e validação de solução, planejamento e monitoramento da implantação da solução, mensuração inicial e final.

A base de pesquisa é composta por 25 microempresas ou empresas de pequeno porte, por ciclo. Ao final, o bolsista terá acompanhado 125 empresas, que comporão sua base de dados para identificação dos resultados obtidos a partir da implantação da inovação, que deverão ser registrados em produtos técnicos e bibliográficos, sob forma de artigo e estudo de caso.

Anna Gobbo, que já atuou como ALI, conta que fazer parte do projeto provocou uma mudança de mentalidade.

“Pela sensibilização sobre a inovação, o conhecimento que adquiri, foi uma grande oportunidade de conhecer mais sobre a realidade das micro e pequenas empresas, para fomentar essa cultura da inovação. Mesmo tendo concluído a minha atuação como ALI, ainda permaneço na área com a minha empresa de consultoria atendendo clientes e buscando cada vez mais conhecimento”, enfatiza Anna.

Feira do Empreendedor 2024

Promovida pelo Sebrae/PR, de 26 a 29 de setembro, em Curitiba, a Feira do Empreendedor será gratuita e voltada para quem deseja empreender, possui um negócio ou está em busca de networking. O evento terá palestrantes nacionais, conteúdos, orientações, consultorias e um espaço com expositores de diferentes segmentos como soluções digitais e inovadoras, franquias, serviços e representações comerciais. Também terá uma feira com produtos de microempreendedores de Curitiba e região, além de rodadas de negócio e de acesso ao crédito: sebraepr.com.br/feiradoempreendedor/

