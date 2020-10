Serviços de trânsito em rodovias estaduais estão disponíveis online

A partir de agora, diversos serviços relacionados à questão de infração de trânsito nas rodovias estaduais do Paraná estão disponíveis de forma online, graças a uma parceria entre a Celepar e o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).

Indicar a pessoa que dirigia no momento da infração; apresentar defesa prévia, recurso ou solicitar advertência por escrito para auto de infração de trânsito do DER; consultar cópias de documentos relacionados a multa de trânsito do DER estão entre os serviços que podem ser feitos de forma online. Eles estão disponibilizados na plataforma Paraná Inteligência Artificial (PIÁ) e também no novo site do DER, ambos desenvolvidos pela Celepar.

Para o diretor-geral do DER, Fernando Furiatti, a iniciativa é bem-vinda em um mundo cada vez mais integrado à internet. “Esta novidade visa facilitar a vida do usuário, permitindo que ele faça sua defesa ou a indicação de condutor utilizando um computador ou o aplicativo PIÁ no celular. Por meio de nossa parceria com a Celepar vamos modernizar o DER cada vez mais, desenvolvendo ações significativas de Tecnologia da Informação”.

Os serviços da Central de Atendimento de Infrações de Trânsito (CAIT) do DER/PR passaram a utilizar também o Sistema de Gestão Digital de Processos de infração de trânsito (Geproc) da Celepar, ferramenta já empregada pelo Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) e órgãos municipais de trânsito.

O presidente da Celepar, Leandro Moura, afirma que a tecnologia é uma grande aliada na desburocratização de processos. “Com o uso de soluções como essa, facilitamos a gestão e a administração, além de devolver ao cidadão algo imensurável, como o tempo, evitando deslocamentos presenciais às unidades de trânsito. Em tempo de pandemia, também é uma preservação de saúde”, disse Moura.

Como Funciona - Basta acessar o PIÁ pelo site www.pia.pr.gov.br e buscar os serviços com a palavra DER. A plataforma vai apontar os serviços: Indicar condutor para auto de infração de trânsito do DER; apresentar defesa, recurso, ou solicitar advertência por escrito para auto de infração de trânsito do DER; consultar cópias de documentos relacionados a multa de trânsito do DER, dentre outros. Estes mesmos serviços também estão disponíveis no portal do DER www.der.pr.gov.br na aba Infrações.

PIÁ - É o primeiro programa de inteligência artificial do Brasil focado na prestação de serviços à população. A plataforma e o aplicativo reúnem mais de 500 serviços do governo estadual em um só lugar e funcionam como canais de diálogo com o cidadão para atender suas demandas e reclamações.

Uma vez cadastrado, a plataforma vai avisar sobre o vencimento das faturas de água e luz, dos pontos na carteira de motorista. Também possibilita cadastrar o animal de estimação, agendar atendimento em órgãos públicos, ver e resgatar os créditos do Nota Paraná, consultar o boletim escolar dos filhos matriculados nas escolas estaduais, entre outros serviços.

Fonte: Agência Estadual de Notícias