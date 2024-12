Três bloqueios totais: DER/PR divulga condições de rodovias estaduais após as chuvas

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) divulgou nesta terça-feira (10/12) as condições atuais de interdição e de bloqueio parcial de tráfego de rodovias estaduais, devido às fortes chuvas dos últimos dias. Todos os trechos atingidos contam com sinalização provisória do DER/PR para orientar os usuários, que devem seguir com cautela redobrada durante este período.

Alguns bloqueios têm relação direta com o aumento do nível dos rios e devem voltar a receber tráfego normal quando as águas baixarem. As cheias dos rios na região Noroeste levaram a interdições em pontes. Na Região Metropolitana de Curitiba uma rodovia está em meia pista devido a uma erosão.

Além disso, o DER/PR orienta condutores de veículos pesados a não utilizarem a PR-364 como rota alternativa durante a interdição total no km 309 da BR-277, em Guarapuava, pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). A rodovia federal está com tráfego totalmente bloqueado após queda de barreira desde a manhã de domingo (08).

O fim de semana foi de muita chuva em todo o Paraná. Em alguns pontos do Estado, como nas regiões Centro-Oeste e o Noroeste, a precipitação acumulada foi 84% superior à média histórica para dezembro. Nesta segunda-feira (9) o Estado teve mais um dia chuvoso na maioria das regiões, com acumulados que ultrapassaram 300 milímetros em algumas regiões, principalmente no Noroeste.

Bloqueios Totais:

PR-317 entre Engenheiro Beltrão e Floresta – Interdição da ponte sobre o Rio Ivaí após uma balsa solta no rio colidir contra a estrutura, que tem sentido de tráfego de Campo Mourão para Maringá. O tráfego está sendo desviado pela ponte próxima, que normalmente tem sentido Maringá para Campo Mourão.

PR-554 entre São Jorge do Ivaí e Ourizona – Interdição da ponte sobre o Rio Andirá, após elevação do nível das águas.

PR-559 em Mirador – Interdição da ponte sobre o Rio Paranavaí, após elevação do nível das águas.

Bloqueios Parciais:

PR-092 em Rio Branco do Sul – Uma pista bloqueada no km 37+350 após surgimento de erosão no aterro próximo à pista.

