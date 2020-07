Webinar do Noroeste traz as tecnologias utilizadas em Maringá, Paranavaí e Jussara

Prefeitos e gestores públicos do Noroeste do Estado trataram na manhã desta terça-feira (14/7) em evento online, promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) e apresentado pela jornalista e diretora da S. Clara Comunicação, Valdireni Alves, o uso de tecnologias para atender a população, em especial neste momento que os municípios enfrentam a crise da covid-19. Diante da pandemia do novo coronavírus, cresce também a demanda pela oferta de serviços digitais. “Os exemplos de Paranavaí, Jussara e Maringá demonstram a importância da tecnologia na gestão pública, independente do tamanho do município. Se antes a tecnologia era importante, agora é imprescindível”, ressaltou o diretor da RCD, José Marinho.





Para o prefeito de Paranavaí, Carlos Henrique Rossato Gomes (Delegado KIQ), entre os desafios da era digital está a mudança de cultura. Com a pandemia, novas práticas foram adotadas nas Prefeituras como o trabalho remoto e as videoconferências. “Infelizmente tivemos que passar por uma pandemia para as pessoas entenderem que temos ferramentas e já estamos no futuro. O poder público sabe que, em razão dos efeitos econômicos da pandemia, vai ter uma queda de arrecadação. Agora temos que buscar eficiência com o que tem e acredito que a tecnologia, essa migração para a era digital, é o que vai dar esse equilíbrio para nós”, analisou o prefeito.

Referência no Estado no conceito de cidade inteligente, Maringá conta com diversas plataformas digitais que visam atender a população. De acordo com o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, dois novos aplicativos na Saúde serão lançados nesta semana. “São aplicativos com orientações e informações em tempo real sobre quantos casos têm em Maringá, taxas de ocupação de leitos e enfermaria”, conta, destacando também o início do uso da telemedicina na cidade.

O prefeito de Jussara e presidente da Associação dos Municípios do Médio Noroeste do Estado (Amenorte), Moacir Luiz Pereira Valentin (o Tatinha), disse que a crise reforçou a importância da tecnologia para levar informação à população, em especial aos moradores do campo. “Tivemos que implantar várias situações para poder atender a população. A nossa preocupação são aquelas pessoas que não têm acesso às redes sociais”, lembra o prefeito.

No município de sete mil habitantes, as mídias sociais passaram a ser utilizadas para levar atividades, por exemplo, às pessoas da terceira idade e informações das Secretarias. Segundo o prefeito, o município também implantou um aplicativo para receber as demandas da cidade. “Vemos hoje a tecnologia tomando conta de tudo e aqueles que não acompanharem vão ficar para trás. É uma nova realidade e uma nova vida para a nossa comunidade”, completou o prefeito.

O Webinar das Cidades Digitais do Noroeste Paranaense teve a parceria da S. Clara Comunicação, STG Soluções e Elotech Gestão Pública, além do apoio das Associações de Municípios Amenorte e Amunpar. O evento na íntegra estará disponível nesta quinta-feira (16) no canal da TVRCD no YouTube: https://www.youtube.com/rcdcom

Fonte: Comunicação Rede Cidade Digital