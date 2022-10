14 novos veículos vão reforçar a frota da Saúde de Paranavaí

O município de Paranavaí ganhou um grande reforço para os atendimentos de Saúde. A chegada de 14 novos veículos vai melhorar ainda mais a prestação de serviços em prol da população. Foram adquiridos veículos para a Atenção Básica, além de vans e ambulâncias para transporte de pacientes.

Os investimentos de mais de R$ 2,1 milhões contam com uma parcela de recursos do Governo do Estado, conquistados através do deputado Tião Medeiros, e uma parcela de contrapartida do município.

“Nós temos que agradecer mais uma vez o apoio que tivemos do deputado Tião Medeiros e do Governo do Estado. Essa parceria já nos rendeu tantas coisas boas e, mais uma vez, nossa cidade está sendo atendida. Esses veículos farão a diferença nos atendimentos de saúde da cidade”, disse o prefeito KIQ.

O deputado Tião Medeiros ressaltou que os recursos investidos em saúde impactam diretamente a vida de milhares de pessoas. “Quando fornecemos estrutura e material adequado para os profissionais de saúde trabalharem, também estamos investindo nas pessoas. Esses veículos, sem dúvidas, vão melhorar os atendimentos e dar mais segurança à população. Esse é nosso trabalho e faremos muito mais nos próximos anos”.

Duas vans foram adquiridas para o transporte de pacientes dentro e fora de Paranavaí. No total, foram investidos R$ 621,2 mil, com R$ 340 mil de recursos do Estado e R$ 281,2 mil do município.

Três novas ambulâncias também chegaram para melhorar os serviços de urgência e emergência à população. No total, foram investidos R$ 915 mil, com R$ 510 mil de recursos do Estado e R$ 405 mil do município.

Outros 9 veículos vão reforçar os atendimentos de Atenção Básica, que são realizados diariamente em Paranavaí. Para compra destes veículos, houve o investimento de R$ 611,2 mil, com R$ 315 mil de recursos do Estado e R$ 296,2 mil do município.

Participaram do momento da entrega dos veículos: o vice-prefeito Pedro Baraldi; os vereadores Leônidas Fávero Neto, José Galvão, Delcides Pomin Júnior, Fernanda Zanatta, Luis Paulo Hurtado, Antônio Marcos Sampaio e Amarildo Geraldo; os secretários municipais Andréia Vilar (Saúde), Amauri Niehues (Desenvolvimento Urbano) e Matheus Buchner (Patrimônio e Trânsito); e o chefe da 14ª Regional de Saúde, Nivaldo Mazzin.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí