A Prefeitura Municipal de Paranavaí, através da Fundação Cultural, informa a todos os interessados que a 15ª edição do FutRock, que seria realizada no dia 19 de abril, foi cancelada.

As inscrições, que estavam disponíveis no site da Prefeitura, já foram suspensas e não há previsão de nova data para a realização do evento.

O cancelamento atende ao Decreto Municipal nº 21.092/2020, que proíbe eventos, reuniões e concentrações de pessoas de qualquer caráter ou gênero dentro do território do município de Paranavaí. O Decreto dispõe sobre as medidas temporárias e emergenciais de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (Covid-19).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí