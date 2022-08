1ª edição do Torneio de Pesca acontece neste domingo em Paranavaí

O município de Paranavaí vai realizar neste domingo o 1º torneio de Pesca Esportiva “Anibal Ajita” da história da cidade. Sob a coordenação da Secretaria de Meio Ambiente e o apoio de diversas secretarias municipais, o evento será realizado no Parque Ouro Branco e terá quatro categorias disponíveis para disputa.

O evento tem como objetivo reunir pescadores amadores da cidade em torno de uma modalidade esportiva e recreativa acessível a todas as faixas etárias, podendo participar do torneio homens, mulheres e crianças a partir de 8 anos de idade. Em volta do parque, haverá praça de alimentação e brinquedos infantis.



1ª edição do Torneio de Pesca acontece neste domingo





“Queremos através deste torneio promover um pouco sobre educação ambiental, oportunizar momentos com qualidade de vida, interação das famílias no parque e no lago, incentivar a prática da pesca esportiva e promover o lazer e a integração entre os amantes da pesca. Esperamos que seja um dia marcante para todos que participarem e estiverem no local desfrutando do que vamos preparar”, disse o secretário de Meio Ambiente, Camargo Neto.

O evento será realizado neste domingo, dia 21 de agosto, nas dependências do Parque Ouro Branco, com início às 8h e término às 17h. A preparação do evento começa na sexta-feira (19/8), com a interdição da Rua Percy Guimarães Cleve (entre as ruas Curitiba e Santa Catarina). No sábado (20/8), serão interditadas as ruas Santa Catarina (entre as ruas Irati e Percy Guimarães Cleve) e Irati (entre as ruas Curitiba e Santa Catarina).

Para finalizar o dia, haverá uma série de apresentações artísticas. Logo após o final do evento, às 17h, a Orquestra de Viola “Luz da Lua” se apresenta no Parque Ouro Branco. A apresentação será seguida por uma contação de história (O pescador, o anel e o rei), e a dupla musical Jean & Cauê.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí