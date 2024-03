2 de abril: população está convidada a participar do "Dia Azul" de conscientização sobre o Autismo

Abril é o mês de conscientização sobre o autismo e visibilidade ao TEA (Transtorno do Espectro Autista). E para movimentar a comunidade ao redor deste tema tão importante, a Prefeitura de Paranavaí está organizando várias ações especiais para acontecer durante todo o mês na cidade. A primeira delas vai ser na próxima terça-feira, 2 de abril.

“Vamos abrir a programação do mês com o ‘Dia Azul’. Estamos convidando empresas, escolas, repartições públicas, comércios e toda a população de Paranavaí para participar deste dia especial de mobilização. A ideia é muito simples. No dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, toda a cidade está convidada a vestir algo com a cor azul em apoio à causa. E para movimentar as redes sociais, todos que tirarem fotos vestindo azul, podem postar com a hastag #DiaAzulPvai. Queremos formar uma grande rede de apoio e conscientização para dar visibilidade ao tema e enfatizar a importância de que todos conheçam mais sobre o autismo para conviver com empatia e aceitação ao lado de pessoas com TEA”, explica o secretário de Comunicação Social do município, Américo Pontes de Castro.

