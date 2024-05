3ª edição do Festival do Trabalhador movimentou a Praça dos Pioneiros neste 1º de maio

A manhã desta quarta-feira (1º de maio) foi bastante movimentada na Praça dos Pioneiros com a programação do 3º Festival do Trabalhador, organizado pela Prefeitura de Paranavaí com apoio de parceiros como o SESC, Unespar, Unipar, Unifatecie, Polícia Militar de Corpo de Bombeiros. Um balanço feito pelas equipes que participaram do evento apontou que o número de atendimentos realizados das 8h às 13h superou as expectativas e o Festival foi um sucesso.

Os trabalhadores e as famílias que passaram pela Praça dos Pioneiros tiveram à disposição diversos atendimentos durante a Feira de Serviços gratuitos, como aferição de glicemia e pressão arterial; testes rápidos para detecção de HIV, Sífilis e Hepatites; orientações sobre Saúde da Mulher; orientações sobre prevenção e combate à dengue e escorpiões; Cantinho da Leitura, Desenho e Pintura; orientações sobre o aplicativo GeoCidadão; consulta de multas e orientações sobre defesa e prazos; atividades sobre Educação no Trânsito; orientações jurídicas; recreação infantil; coleta de lixo eletrônico; além da exposição de produtos de artesanato durante a Feira de Economia Criativa.

“Para nós, um dos serviços de maior destaque foi a oferta de vagas de emprego intermediadas pela Agência do Trabalhador. Tivemos cinco grandes empresas recebendo currículos e já fazendo entrevistas com candidatos às vagas com as equipes de RH. Para nós, foi uma das ações mais relevantes, poder oferecer oportunidades de emprego e renda para quem é trabalhador e atualmente está fora do mercado”, destacou o secretário de Comunicação Social, Américo Pontes de Castro.

Além dos serviços ofertados pelas secretarias municipais, as faculdades e outros parceiros ainda levaram atendimentos nas áreas de Direito, Ciências Biológicas, Enfermagem, Educação Física, Farmácia, Arquitetura, Biomedicina, Psicologia, Odontologia, Medicina Veterinária, Agronomia, Pedagogia, Nutrição Estética e Fisioterapia, com atividades para todas as faixas etárias.

Três atrações à parte foram as demonstrações de salvamento do Corpo de Bombeiros, com simulação de controle de incêndios feita com as mangueiras do caminhão pipa e a participação direta das crianças; os cães adestrados do Canil da Polícia Militar, que fizeram demonstrações de ataque e busca de entorpecentes; e o simulador de voo com imagens da pista de pouso do aeroporto de Paranavaí, onde várias pessoas puderam “pilotar” de maneira virtual.

E quem passou mais tempo na Praça dos Pioneiros ainda pode conferir a quinta apresentação da Temporada 2024 da Orquestra Municipal.

“Ficamos bastante satisfeitos com a participação da população e esperamos organizar mais eventos de integração como este, com serviços gratuitos, muita cultura e lazer para a população de Paranavaí”, avaliou o presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí