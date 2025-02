3º Mutirão de Limpeza mobiliza 30 viagens de caminhões caçamba

A Prefeitura de Paranavaí realizou, neste sábado (1º), o 3º Mutirão de Limpeza e Combate à Dengue no bairro Coloninha. A ação mobilizou cerca de 100 servidores das secretarias de Saúde, Infraestrutura e Meio Ambiente. Segundo o secretário de Infraestrutura, Renato Dultra, foram necessárias 30 viagens de caminhões caçamba para transportar o material recolhido.

De acordo com a secretária de Saúde, Andreia Vilar, a escolha da Coloninha para a realização do mutirão foi baseada nos dados do último Levantamento Rápido de Índice para Aedes aegypti (LIRAa). “O levantamento apontou um alto índice de infestação nos Três Conjuntos. Por ser um bairro vizinho, decidimos intensificar as ações nessa região”, explicou.

Durante o mutirão, as equipes do município visitaram várias residências na Coloninha para reforçar as orientações sobre a eliminação de criadouros do mosquito transmissor da dengue.

A ação deu continuidade ao trabalho iniciado nos Três Conjuntos há duas semanas, onde foram necessárias 56 viagens de caminhões caçamba para recolher os resíduos descartados pela população.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí