4ª Caminhada à Mandiocaba acontece neste domingo (2)

"O presente da caminhada é a sabedoria". Esse é o slogan da 4ª Caminhada à Mandiocaba, que será realizada neste domingo, dia 2 de março, em Paranavaí.

A saída está marcada para as 5h, na Escola Municipal Noêmia Ribeiro do Amaral, no Jardim São Vicente. Antes da caminhada, será servido um café da manhã com pão e café. O percurso terá aproximadamente 20 quilômetros.

Os participantes Edilson Bisteca, Pedro Machado e Eumir Gallo estiveram no gabinete municipal e convidaram o prefeito Mauricio Gehlen, conhecido por sua paixão por caminhadas e peregrinações, para participar do evento.

A chegada será na Praça da Igreja Sagrado Coração de Jesus, no distrito de Mandiocaba. Para o retorno, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel) disponibilizará um ônibus para levar os participantes de volta.

Além da caminhada, serão vendidos 150 convites para o almoço, que acontecerá no salão paroquial da igreja. O valor é de R$ 40 por pessoa. Quem desejar adquirir a camiseta do evento também poderá comprá-la por R$ 40.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone/WhatsApp (44) 9 9852-4321 (Edilson Bisteca).

