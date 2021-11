500 mudas de árvores nativas foram plantadas no Jardim Oásis

O município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realizou uma ação neste fim de semana de plantio de mudas de árvores nativas no Jardim Oásis. A ação aconteceu no sábado e no total 500 mudas foram plantadas. O município contou com a parceria do Instituto Água e Terra e do Rotary.



“Estamos fazendo um trabalho para recuperar aquela área e na nossa avaliação a plantação de mudas de árvores nativas vai dar uma nova cara ao local. Nunca fazemos isso pensando a curto prazo, mas sim a longo prazo. Temos trabalhado por uma cidade mais arborizada, sustentável e que valorize o meio ambiente”, afirma o secretário de Meio Ambiente, Camargo Neto.

