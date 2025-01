56 viagens de caminhões retiram lixo no 2º Mutirão de Limpeza; crime ambiental é registrado no dia seguinte

No sábado (18/1), a Prefeitura de Paranavaí realizou o 2º Mutirão de Limpeza e Combate à Dengue nos conjuntos habitacionais Luiz Lorenzetti, Francisco Luiz de Assis e Geraldo Felipe. A ação contou com a participação de servidores de todas as secretarias municipais e resultou na remoção de uma grande quantidade de lixo. Segundo o secretário de Infraestrutura, Renato Dultra, foram necessárias 56 viagens de caminhões caçamba para transportar os resíduos recolhidos.

Entretanto, menos de 24 horas após o mutirão, lixo doméstico foi novamente descartado de forma irregular em um terreno baldio, próximo à estrada de terra que conecta os conjuntos habitacionais ao bairro da Coloninha. "Isso é crime ambiental. Não podemos aceitar esse tipo de atitude. As pessoas precisam respeitar o meio ambiente e cuidar da cidade onde vivem", declarou o secretário de Meio Ambiente, Alessandro Cordeiro.

No domingo (19/1), o prefeito Mauricio Gehlen esteve no local novamente e lamentou a reincidência do descarte inadequado. "É desanimador presenciar essa situação. O objetivo dos mutirões é conscientizar a população sobre a importância da limpeza nos quintais e espaços públicos. Infelizmente, o que vimos foi a falta de cuidado de algumas pessoas com a saúde pública. Estamos empenhados em mudar essa realidade", afirmou.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o local foi escolhido para o mutirão devido ao índice alarmante de dengue, apontado pelo Levantamento Rápido de Índice para Aedes Aegypti (LIRAa).

O estudo, divulgado em 10 de janeiro, revelou uma taxa de 8,33 no Conjunto Habitacional Luiz Lorenzetti, muito acima do limite aceitável de 1 ponto. As equipes de saúde constataram que 38% dos focos do mosquito estavam em resíduos nos quintais e 37,5% em bebedouros de animais.

"O volume de larvas encontrado aqui foi extremamente elevado. Por isso, realizamos esse mutirão. O lixo jogado de forma inadequada acaba acumulando água parada e se tornando um ambiente propício para o Aedes aegypti. Essa prática é um grave risco à saúde pública", destacou a secretária de Saúde, Andreia Vilar.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí