5 parques vão ganhar playgrounds adaptados

O município de Paranavaí, por meio das secretarias de Meio Ambiente e Esportes e Lazer, iniciou nesta sexta-feira (27/1) a instalação de alguns playgrounds adaptados em praças da cidade. Pelos próximos dias, o município estará em obras em cinco praça para instalação dos playgrounds.

“A ideia dessa iniciativa é dar melhor qualidade de vida às pessoas com necessidades especiais e fazer a socialização com as demais. Com os playgrounds adaptados, todos poderão usufruir das praças com qualidade e segurança”, disse o secretário de Meio Ambiente, Camargo Neto.

Serão instalados 5 kits com 3 equipamentos em cada praça. Os locais que receberão os playgrounds adaptados são: Praça dos pioneiros, Praça dos Expedicionários, Praça do Noroestão, Parque Ouro Branco e Praça dos Sumaré.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí