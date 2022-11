60 mudas de árvores nativas foram plantadas no Parque Ouro Branco

O município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realizou nesta quarta-feira (23/11) uma ação em comemoração ao “Dia do Rio”. Em parceria com o Instituto Água e Terra (IAT) foram plantadas 60 mudas de árvores nativas (peroba, guarita e amburana) no Parque Ouro Branco.

O Dia do Rio é comemorado em 24 de novembro. Assim como o Dia Mundial da Água, que é comemorado no Dia 22 de março, estas datas foram instituídas devido a grande preocupação com a escassez da água, assim como a preservação e proteção dos recursos naturais.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí