8º Batalhão está com inscrições abertas para o 1º Passeio Motociclístico no dia 29 de outubro

No próximo dia 29 de outubro (domingo), a Polícia Militar vai realizar o 1º Passeio Motociclístico do 8º Batalhão, em comemoração aos 10 anos de atuação da ROCAM (Rondas Ostensivas com Aplicação de Motocicleta) na unidade.

Todos os motociclistas estão convidados a participar do evento, que terá ainda uma programação na Praça dos Pioneiros no período da tarde. Para participar, basta acessar o link https://forms.gle/rtrjF4B5WCQsvJua7 e se inscrever preenchendo o formulário on-line.

A programação terá início às 9h, na sede do 8º Batalhão de Polícia Militar de Paranavaí, que fica na Rua Coronel João Batista Lopes, 252 - Jardim Guanabara. A saída para o passeio até os pontos turísticos da cidade será às 11h.

A chegada na Praça dos Pioneiros está programada para às 12h. No local, haverá exposição de viaturas históricas da Polícia Militar, além de praça de alimentação com foodtrucks e palco montado para um show de rock, que acontece às 15h.

Para mais informações, acesse a página do 8º Batalhão de Polícia Militar de Paranavaí nas redes sociais através do link https://www.instagram.com/reel/CyCBKAxvZf1/?igshid=NjFhOGMzYTE3ZQ==

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí