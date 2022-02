Abertas as inscrições para curso de eletricidade predial básica

O município de Paranavaí, por meio da Agência do Trabalhador, está ofertando mais um curso de qualificação gratuito para pessoas que estão à procura de emprego. Desta vez, o curso disponibilizado é o de eletricidade predial básica.

O curso terá como conteúdo as seguintes matérias: Fundamentos da eletricidade; Instrumentos de medidas elétricas; Circuitos elétricos; Fundamentos da eletrodinâmica, eletrostática e indução magnética; Projetos de instalação elétrica predial; Memorial descritivo; Materiais e componentes; Emendas; Eletrodutos; Dispositivos de proteção; Dispositivos de manobra; Aterramento; Ferramentas e equipamentos; Procedimentos técnicos de instalação e Segurança do Trabalho.

O agendamento para inscrições para o curso já está aberto e pode ser realizado pelo https://www.agendamento.pr.gov.br/age/pages/publico. As aulas serão realizadas de segunda a quinta-feira, de 7 de março a 25 de abril, das 19h às 23h. O curso possui carga horária de 120 horas e terá no máximo 16 participantes. Para participar, é necessário ter no mínimo 18 anos completos e ensino fundamental incompleto.

Para o agendamento, basta clicar em agendar, selecionar o atendimento Qualificação Profissional, Município Paranavaí, selecionar data e horário disponível e comparecer na Agência do Trabalhador na data e horário agendado, apresentando os documentos pessoais (RG e CPF), histórico escolar e a Carteira de Trabalho.

A Agência do Trabalhador de Paranavaí fica na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 1701. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, sem intervalo para almoço. Mais informações podem ser obtidas no telefone 3423-1733.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí