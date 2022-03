Abertas as inscrições para curso de preparo de pizza

O município de Paranavaí, por meio da Agência do Trabalhador, está ofertando mais um curso de qualificação gratuito para pessoas que estão à procura de emprego. Desta vez, o curso disponibilizado é o de preparo de pizza.

O curso terá como conteúdo as seguintes matérias: higiene aplicada a manipuladores de alimentos; funcionamento e utilização de máquinas, equipamentos e utensílios; definição de prioridade e sequência da produção; ingredientes utilizados no preparo de pizzas: seleção, conservação e armazenamento; tipos e preparos de massas, molhos e recheios; conservação, armazenamento e prazo de validade dos produtos, montagem e assamento.



O agendamento para inscrições para o curso já está aberto e pode ser realizado pelo https://www.agendamento.pr.gov.br/age/pages/publico. As aulas serão realizadas de segunda a quinta-feira, de 7 a 10 de março, das 19h às 23h. O curso possui carga horária de 15 horas e terá no máximo 16 participantes. Para participar, é necessário ter no mínimo 14 anos completos e ensino fundamental incompleto.

Para o agendamento, basta clicar em agendar, selecionar o atendimento Qualificação Profissional, Município Paranavaí, selecionar data e horário disponível e comparecer na Agência do Trabalhador na data e horário agendado, apresentando os documentos pessoais (RG e CPF), histórico escolar e a Carteira de Trabalho.

A Agência do Trabalhador de Paranavaí fica na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 1701. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, sem intervalo para almoço. Mais informações podem ser obtidas no telefone 3423-1733.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí