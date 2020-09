O município de Paranavaí realizou nesta terça-feira (1/9) a abertura da Semana da Pátria em uma cerimônia restrita e rápida. Por conta da pandemia de Covid-19, apenas um representante de cada um dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário participaram da cerimônia cívica no pátio da Prefeitura.



Abertura da Semana da Pátria tem cerimônia restrita por conta da Covid-19





A cerimônia contou com a execução dos hinos Nacional e da Independência e também com a chegada do fogo simbólico no pátio da Prefeitura Municipal. Também por conta da pandemia, neste ano não haverá o tradicional desfile do dia 7 de setembro.

