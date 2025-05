Ação da Prefeitura recolhe mais de 6 mil pneus em Paranavaí

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Seman), realizou nesta sexta-feira (16/5) uma grande ação de coleta de pneus sem utilidade. Mais de 6 mil unidades foram recolhidas no Centro de Eventos, com o objetivo de promover o descarte correto, contribuindo para a preservação ambiental e a saúde pública.

De acordo com a Seman, a ação resultou em 18 viagens de caminhões para o transporte dos materiais. Os pneus estão sendo enviados para Curitiba, onde serão entregues à Associação Reciclanip, entidade sem fins lucrativos que atua na logística reversa de pneus e mantém parceria com o Governo do Estado.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Alessandro Cordeiro, o trabalho é essencial para evitar o acúmulo de resíduos que podem se tornar criadouros do mosquito da dengue, além de reduzir impactos ambientais.

Além de profissionais do setor de borracharia, muitos munícipes também participaram da ação, descartando pneus que estavam armazenados em quintais ou terrenos. “Ações como essa são fundamentais para a construção de uma cidade mais limpa, segura e sustentável”, destacou o secretário.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí