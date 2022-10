Ação de descarte de lixo eletrônico em alusão ao Dia do Consumo Consciente é transferida para o dia 21

A ação de descarte de lixo eletrônico em alusão ao Dia do Consumo Consciente, que seria realizada nesta sexta-feira, dia 14/10, foi transferida para o próximo dia 21 de outubro devido ao tempo instável e previsão de chuvas para este fim de semana. No dia 21, a população poderá descartar o lixo eletrônico das 9h às 17h em um ponto de coleta na Praça dos Pioneiros.

Podem ser descartados equipamentos como televisores, celulares, computadores, notebooks, controles, ventiladores, ferramentas elétricas, câmeras digitais, rádios e entre outros. O recolhimento de materiais que necessitam de descarte correto será realizado pelo Sesc, em parceria com a Prefeitura de Paranavaí.

O dia 15 de outubro é nacionalmente conhecido como o “Dia do Consumo Consciente”. A data foi instituída pelo Ministério do Meio Ambiente, que chama a atenção da população sobre a necessidade de consumir respeitando os limites do planeta.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí