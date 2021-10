Ação de plantio de mudas de árvores vai homenagear vítimas de Covid-19 de Paranavaí

No próximo dia 10 de outubro (domingo), haverá uma ação de plantio de mudas de árvores no Parque Ouro Branco em homenagem às vítimas de Covid-19 em Paranavaí. Os familiares das vítimas foram convidados a participar da ação e plantarem a muda de árvore.

O município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, vai colaborar com a doação das mudas de árvores nativas e a preparação do terreno para que as árvores sejam plantadas. A escolha da árvore para homenagem se deve por conta do simbolismo envolvido na figura das árvores: vida, força e continuidade.

Antecedendo o plantio das mudas, às 8h30, no Parque Ouro Branco, haverá uma breve celebração ecumênica para homenagear todas as vítimas de Covid-19 de Paranavaí.

A ação está sendo coordenada pela Diocese de Paranavaí, com apoio do Conselho de Pastores e Prefeitura.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí