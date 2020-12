ACIAP faz parceria e disponibiliza estacionamento gratuito no centro

A partir desta terça-feira, 15/12, o estacionamento do Villas Park na Rua Getúlio Vargas, ao lado da agência do Banco Itaú, estará à disposição de consumidores, empresários e comerciantes, gratuitamente, das 18 às 22 horas.

“Este é mais um investimento para dar esta facilidade e conforto aos consumidores”, informa o gerente da Associação Comercial e Empresarial de Paranavaí (ACIAP), Carlos Henrique (Kaká) Scarabelli. A medida visa fomentar as vendas neste fim de ano e, ao mesmo tempo, reduzir a possibilidade de transmissão da Covid-19. “Estacionando no centro, as pessoas circulam menos a pé se expondo ao contágio da Covid”, explica ele.

Para poder disponibilizar o estacionamento gratuito, a ACIAP fechou um acordo com o Villas Park. “Graças a esta parceria estamos podemos oferecer este serviço à cidade”, reforça Scarabelli.

A Associação esclarece que, como se trata de um serviço gratuito sem a cobrança sequer de uma taxa de seguro, a entidade e o Villas Park não se responsabilizam por eventuais danos aos veículos ou até mesmo em caso de roubo.

Fonte: ACIAP