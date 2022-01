Adolescentes de 14 a 17 anos cadastrados no Centro da Juventude podem se inscrever no Programa Agente de Cidadania

O Centro da Juventude está coordenando as inscrições para adolescentes de 14 a 17 anos, interessados em ganhar uma bolsa do Programa Agente de Cidadania, para desenvolver projetos de desenvolvimento social com outros adolescentes em Paranavaí. Custeado com recursos do Fundo da Infância e da Adolescência Estadual, o programa é executado pela equipe do Centro da Juventude e disponibiliza 5 vagas por mês, até o limite de 40 bolsas. O objetivo é incentivar e promover o protagonismo juvenil, a participação social e cidadã, além da inclusão sociocultural dos adolescentes.

Para ser um Agente de Cidadania, o candidato deve apresentar uma proposta de atuação, ou seja, um projeto que queira desenvolver com outros adolescentes. Se o projeto for aprovado pela Comissão Municipal, o adolescente receberá uma bolsa auxílio mensal no valor de R$ 306,00, sempre depositada ao final do mês subsequente à execução do projeto.

Além da proposta de atuação, os adolescentes precisam cumprir os seguintes critérios obrigatórios para a seleção: ter inscrição no Centro da Juventude; querer fazer parte do programa e executar um projeto de sua autoria; ter idade entre 14 e 17 anos; comprovar frequência escolar; ter renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo por pessoa, devidamente comprovada pelo CadÚnico; residir em Paranavaí.

As atividades do Programa são divididas em planejamento, execução do projeto, supervisão, convivência, formação cidadã e elaboração de relatórios, que totalizam 40h mensais, distribuídas em 10h semanais, executadas no horário contrário às atividades escolares, no espaço do Centro da Juventude. A permanência do Agente de Cidadania no Programa poderá ser de até dois anos, mediante avaliação mensal com resultados satisfatórios.

O adolescente que tiver interesse em participar do Programa Agente de Cidadania e ainda não estiver inscrito no Centro da Juventude, deve procurar a secretaria da instituição acompanhado do responsável legal, ambos munidos de RG, CPF, comprovante de residência e foto 3x4 do adolescente.

Para mais informações ou manifestar interesse em se inscrever no Programa Agente de Cidadania, basta ligar para o Centro da Juventude no telefone (44) 3902-1099.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí