Agência do Trabalhador de Paranavaí segue com atendimentos on-line

Por conta das medidas de prevenção e enfrentamento ao Covid-19 em Paranavaí, a Agência do Trabalhador não está realizando nenhum atendimento presencial. Porém, os servidores fazem diariamente atendimentos on-line e auxiliam os cidadãos que precisam de algum esclarecimento.

Com o serviço funcionando de maneira on-line, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo vai aguardar a chegada dos EPI’s, que estão em processo de licitação, para retomar os atendimentos presenciais. “Assim, poderemos garantir o atendimento com todos os cuidados para os servidores e para o contribuinte, e atender não somente para o Seguro-Desemprego, mas também para a busca de vagas de emprego”, ressaltou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel.

Além dos atendimentos, todas as dúvidas da população podem ser esclarecidas por meio do sistema on-line. “Como temos um grande número de usuários que possuem as mesmas dúvidas, criamos um FAQ (Frequently Asked Questions, em inglês, que significa Perguntas Mais Frequentes em português), assim, o tempo que gastaríamos respondendo estas questões inúmeras vezes, será muito melhor utilizado. Essa página de FAQ aumentará a produtividade da nossa equipe, pois evitaremos perguntas que podem ser solucionadas com o autoatendimento”, explicou a gerente da Agência do Trabalhador, Elen Della Pria Kumatsu.

Desde o começo da pandemia decorrente do Covid-19 a Agência do Trabalhador de Paranavaí já realizou centenas de atendimentos, disponíveis em uma ferramenta de transparência no link https://agenciadotrabalhadorparanavai.wordpress.com/transparencia/

“Queremos deixar claro à toda população que estamos à disposição para auxiliar os usuários no que for possível. Não há necessidade de procurar outro município ou outros meios de comunicação que não sejam os oficiais da Agência do Trabalhador e Prefeitura de Paranavaí. Pedimos que os trabalhadores enviem suas dúvidas em nosso e-mail (agpvaicovid19@gmail.com), só assim poderemos atender com técnica e clareza”, disse Elen.

A gerente da Agência do Trabalhador ainda ressaltou que a principal intenção é evitar que as pessoas saiam de casa. “Quando as pessoas saem de casa, automaticamente teremos filas até mesmo para agendamento e consequentemente aglomeração. Por isso a disponibilização de um serviço inteiramente de qualidade e de forma digital”.

Abaixo seguem os links para que qualquer pessoa possa fazer uma solicitação:

FAQ-SD (Seguro-Desemprego)

https://bit.ly/2AGVt1q

FAQ-IMO (Intermediação de Mão de Obra)

https://bit.ly/3e7BQye

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí