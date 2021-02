Agência do Trabalhador retoma atendimentos presenciais com agendamento prévio

A Agência do Trabalhador de Paranavaí voltou a atender os cidadãos de forma presencial. O atendimento online foi interrompido dia 13 de janeiro, conforme Decreto Municipal. Com o retorno do atendimento presencial, a Agência do Trabalhador não vai realizar atendimentos via telefone, e-mail e entrega de currículos impressos. Este formato era exclusivo para o período em que a Agência estava fechada.

Para conseguir um atendimento não basta ir até o local da Agência. A partir de agora, é obrigatório o agendamento através do site www.justica.pr.gov.br/trabalho para qualquer tipo de atendimento.

O usuário que realizar o agendamento deverá comparecer no horário e avisar com antecedência se não puder comparecer, para que assim outra pessoa possa ser atendida. As vagas são atualizadas em tempo real, podendo haver mudanças a qualquer momento.

"Apesar de voltarmos os atendimentos presenciais, as plataformas digitais continuam disponíveis à população. Quem estiver procurando emprego pode utilizar o aplicativo Sine Fácil e quem precisar dar entrada ao seguro-desemprego pode utilizar o aplicativo CTPS Digital ou o portal Emprega Brasil", disse a gerente da Agência do Trabalhador, Elen Kumatsu.

Caso a pessoa não consiga fazer os pedidos pelas plataformas digitais, o usuário deve realizar seu agendamento pelo site. O agendamento de seguro-desemprego é liberado conforme os horários são preenchidos. O cidadão poderá marcar o dia e horário para ser atendido.

Já o agendamento de procura de emprego é liberado diariamente às 8h, ficando disponível até o momento que ainda tiver horários vagos. "Nós não podemos liberar agendamento para a semana toda porque as vagas são instáveis. Quem tiver interesse precisa fazer o agendamento às 8h. Em alguns dias com 30 minutos ou uma hora já fizemos todos os atendimentos. Caso a pessoa não consiga fazer o agendamento, poderá tentar novamente no dia seguinte", finaliza Elen.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí