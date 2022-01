Agência do Trabalhador retoma funcionamento normal nesta segunda-feira

A Agência do Trabalhador de Paranavaí retomou nesta segunda-feira (24/1) o atendimento normal à população. Na última semana, o município decidiu fechar preventivamente a agência por conta de casos suspeitos de Covid-19. Após alguns servidores testarem negativo e a volta de outros que estavam em isolamento, o trabalho seguirá normalmente.

“No momento, temos apenas um servidor que ainda está no isolamento. De resto, estamos com a equipe pronta para trabalhar. O fechamento preventivo foi necessário para que não tivéssemos mais casos positivos e nem colocássemos outras pessoas em risco. Agora, podemos voltar tranquilamente”, disse a gerente da Agência do Trabalhador, Elen Kumatsu.

O agendamento para atendimentos de Seguro-desemprego já está aberto para a partir do dia 27 de janeiro. Até lá, quem precisar dar entrada no Seguro-desemprego pode fazer o processo de maneira on-line. O tutorial de como fazer isso está neste link: https://www.instagram.com/p/CON3YfBAcoL/?utm_medium=copy_link

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí